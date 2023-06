"El Bailando 2023 está en peligro": Jorge Rial reveló la exorbitante suma que debe Marcelo Tinelli

Tras el infarto y el posterior reposo, el conductor conocido en la farándula argentina, Jorge Rial, retomó sus actividades de radio y televisión con varias primicias. Una de ellas involucra directamente al dirigente de San Lorenzo de Almagrao y empresario mediático, Marcelo Tinelli.

El exconductor de intrusos se refirió al rol de Tinelli como gerente de programación de América (reveló su sueldo actual) y aseguró que mantiene millonarias deudas y cheques sin fondos.

"¿Che, ya volvió Tinelli?", chicaneó en principio Rial, haciéndo referencia a que Bailando 2023 no tiene una fecha pactada por el momento.. Ante la negativa de sus compañeros, Rial lanzó con ironía: "¿Pero qué hace con los participantes? Los tiene a todos encerrados en un galpón gigante? ¿Qué está haciendo esa gente?".

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio PUBLICIDAD

En esa línea, Rial continuó: "Hay autoridades de América que ya se están planteando si hicieron bien en contratarlo. Y escuchame, los tipos dicen ‘le pagamos 10.000 dólares por mes para que sea gerente de programación y lo único que trajo hasta ahora es Alf, un ‘comuñe’ que mide nada más que 1 punto, o menos’".

648 millones: la deuda de Marcelo Tinelli, según Jorge Rial

Al respecto, agregó: "Voy a contar una infidencia. En Canal 9 había un lío bárbaro porque estaban esperando que Tinelli pusiera la guita para pagar los sueldos, pero un día el tesorero empezó a preocuparse porque la platita no llegaba. Y todo es así".

Sobre este mismo tema, el periodista de Radio 10 y C5N hizo eco en sus redes sociales. "Seiscientos cuarenta y ocho millones de pesos. Si. 648 palos es el monto de la deuda relacionada a Marcelo Tinelli, por culpa de 258 cheques que adquirieron la particular habilidad de volar. La empresas son su productora La Flia, Publicidad e Imagen que comercializa sus programa y San Lorenzo. Todo esto complica su relación con los proveedores que no quieren brindarle sus servicios si no aparece la tarasca viva. Por eso el Bailando está en peligro. Ni la plata de su pesado socio rosarino lo ayuda. Y hay más Info!!!! Paciencia", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Según Jorge Rial, Marcelo Tinelli adeuda cerca de 650 millones de pesos.

Según Jorge Rial, Marcelo Tinelli adeuda cerca de 650 millones de pesos.

"Lo voy a decir con todas las letras y las cifras. Los cheques no fueron liberados por él, no están a su nombre, es vivo Tinelli, sino que son cheques que fueron entregados por firmas o empresas vinculadas a él", añadió. Y concluyó: "En total son 258 cheques por 648 palos. Hay cheques que son de San Lorenzo, cheques que dio la firma ‘Publicidad e Imagen SRL’ y también hay cheques que son de ‘Laflia producciones’, que son 32 cheques por 20 palos. Ese es el lío verdadero", sentenció el periodista.

Mientras el dirigente de San Lorenzo de Almagro espera por el inicio de otra edición de su conocido certamen -y cierra la convocatoria de los participantes-, en las redes sociales comenzó a ser vinculado con la exparticipante de Gran Hermano, Marian Farjat. En esta línea, los internautas detectaron que ambos publicaron una historia bebiendo el mismo vino.

"Cortando la semana de la mejor manera con mi vinito favorito", decía la historia de ella, mientras que el conductor expresó: "Disfruten mucho todo lo que puedan. Estamos de paso. Los quiero".