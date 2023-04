La búsqueda de la EIA para salir de la “torre de marfil” con conversaciones de nación

El foro ¿Hacia un cambio de paradigma? se realizó en la Universidad EIA el 28 de marzo. Foto: Cortesía

El pasado 28 de marzo, la Universidad EIA realizó el foro “¿Hacia un cambio de paradigma?”, una conversación que giró en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, lejos de tratarse de un evento puntual, hace parte de una apuesta de esta universidad por participar en conversaciones de país, como lo plantea su rector, José Manuel Restrepo Abondano.

“Va mucho más allá de esta conversación. La Universidad EIA tomó la decisión de salir de la torre de marfil, de opinar sobre los grandes temas de país, de hacer presencia con diálogos ilustrados sobre los grandes temas de nación”, explicó el también exministro de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque Márquez.

En el foro estuvo como expositor principal el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González Borrero.

Como comentaristas asistieron Rubén Fernández Andrade, subdirector del Centro Fe y Culturas; Marta Inés Villa Martínez, excoordinadora regional de Antioquia de la Comisión de la Verdad; Mauricio Alviar Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad EIA, e Imelda Restrepo de Mitchell, vicepresidente de Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI.

Las opiniones del director del DNP en la Universidad EIA

En el marco del foro, González Borrero aseguró que en Colombia, así como en el resto del mundo, hay un “desprecio conceptual hacia la planificación”. Y eso, a su juicio, dificulta el trabajo del Estado.

Explicó que “ese desprecio por la intervención del Estado nos ha llevado a despreciar la planeación. A pesar de eso, Colombia mantiene el DNP. ¿Por qué la planeación ha fracasado? ¿Por qué al lado de la riqueza del río Magdalena, tenemos poblaciones pobres?”.

También criticó lo que llamó “porcentajes fijos amarrados a normas constitucionales”.

“El sistema general de participación es una locura, el sistema general de regalías es una locura. Le ponemos porcentajes arbitrarios a todo y los amarramos a normas constitucionales. Mata las posibilidades de discreción”, aseveró la cabeza del Departamento Nacional de Planeación.

Las transformaciones a las que apuesta el Plan Nacional de Desarrollo giran alrededor del ordenamiento territorial, seguridad y justicia, transformación agropecuaria, transformación energética y convergencia social regional.

Sobre transformación energética aseguró que “sin petróleo no puede haber transformación energética. Ecopetrol necesita producir un millón de barriles diarios. Mientras no castiguemos el carro privado, mientras no transformemos los ritmos de consumo y tengamos economía circular, el problema no es solo petróleo y carbón, el problema es cambiar formas de vida”.

Los comentarios de los invitados

Rubén Fernández Andrade, del Centro Fe y Culturas, resaltó la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo por mejorar la confianza institucional del 2,4 % al 2,7 %. “No sabría decir si es mucho o poco, pero tengo el convencimiento de que es imposible sin las organizaciones de la sociedad civil. La inversión en confianza pública tiene que ver con que todo el engranaje social pueda desenvolverse en distintos lugares”, señaló.

A su turno, Marta Inés Villa Martínez resaltó la posición de la paz en el PND y el impacto que este tiene en el tema agrario, la titulación de tierras y el catastro multipropósito, entre otros. También resaltó que se tenga como un compromiso la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba).

Mauricio Alviar Ramírez resaltó que haya una “manifestación directa a la reducción del déficit fiscal y la deuda externa”. Sin embargo, cuestionó lo que calificó como “un exagerado estatismo”, así como que el Plan Nacional de Desarrollo “fija metas modestas para lo que tenemos y necesitamos”. Y dijo que se debe tener en cuenta que hay una “descoordinación interinstitucional” entre los ministerios.

Por último, Imelda Restrepo de Mitchell dejó tres preguntas sobre la mesa frente al Plan Nacional de Desarrollo: dónde está el sector productivo, cómo está la competitividad y cómo funciona la economía popular. También pidió que haya claridad frente a cómo será la transición energética.

La visión del rector José Manuel Restrepo Abondano

Respecto a la importancia de estas conversaciones, donde se sientan personas con posturas distintas, Restrepo Abondano aseguró que deben darse en las universidades, que son “unidad en medio de la diversidad. Lo haremos en Medellín, con este debate que es el primer debate grande en Colombia del PND”.

“La EIA quiere demostrar que las universidades no pueden estar mudas, sino que deben salir de su torre de marfil, opinando y actuando”, aseguró Restrepo Abondano en conversación con Valora Analitik.

Y en esa “salida de la torre de marfil”, el rector de la Universidad EIA explicó que se debe reconocer que, aunque en una democracia hay una tendencia que gobierna, “no gobierna solo para quienes lo eligieron, sino para todos. En ese orden de ideas, cuando hay una transición de ese tamaño, se necesitan más espacios de diálogos”.

Dijo que, aunque la presencia de Jorge Iván González Borrero es prueba de que hay funcionarios que buscan el diálogo para que haya una construcción colectiva, cree que “algunos actores de Gobierno requerirían una dosis de mayor apertura en la conversación”, concluyó el rector de la Universidad EIA.

