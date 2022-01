De Bárbara Rey a Canales Rivera: así recuerdan a Jaime Ostos sus amigos y compañeros

La muerte de Jaime Ostos no solo ha conmocionado al mundo de los toros, donde siempre le recordarán como 'corazón de león', ya que entre sus amistades también se encontraban numerosos rostros conocidos de otros ámbitos. El diestro ha fallecido a sus 90 años de edad en Bogotá (Colombia), donde había pasado el fin de año y estaba disfrutando de unos días junto a su mujer María Ángeles Grajal, asistiendo a las ferias taurinas de Cali y Manizales. Pero un repentino ataque el corazón ha causado el fallecimiento del maestro. Amigos y familiares han querido dedicar un último adiós al que fue una de las figuras más importantes del toreo en su época. Desde su gran amiga Norma Duval a Bárbara Rey, hasta compañeros de profesión como José Antonio Canales Rivera o Vicente Ruiz 'El Soro' le han rendido con sus palabras un último homenaje.

Norma Duval

"Algo se muere en el alma cuando un amigo se va", comenzaba escribiendo Norma Duval, haciendo alusión a la sevillana de Amigos de Ginés. "Mi querido Jaime Ostos nos ha dejado, no puedo creer esta tristísima noticia, hace unos días María Ángeles me mandaba un vídeo de comienzo de año donde se le veía feliz, recibiendo el Año Nuevo y bailando con su mujer", proseguía el cariñoso mensaje de la empresaria. "Qué pena. Qué maravillosa pareja. Qué ejemplo de amor, qué tristeza. Te quiero querido amigo. DEP", lamentaba la artista. Bárbara Rey también quiso rendir tributo a Jaime Ostos y lo hizo a través de una llamada telefónica en Sábado Deluxe. "Desde aquí le quiero mandar todo mi cariño y todo mi amor mi amor y fuerza. Sobre todo deciros que Jaime conmigo siempre ha sido extraordinario, simpático, agradable. Hemos estado en muchos momentos muy divertidos, nos lo hemos pasado muy bien, y siempre me ha tratado con un gran cariño y con mucho respeto. Siento muchísimo que se haya ido", decía apenada la vedette. Aunque no había podido hablar con la mujer de Jaime Ostos aún, Bárbara Rey lamentaba su pérdida: "Aunque él tuviese muchos años estaba estupendamente, estaba fenomenal. Había salido de una enfermedad como el COVID-19, que yo también he pasado, de forma extraordinaria y este verano le vi fenomenal, con muchísima vida y ha sido de golpe". "Jaime ha sido una gran persona y un gran torero y un gran amigo de sus amigos", terminaba.

Bárbara Rey

Durante el programa, también intervinieron compañeros de profesión como Antonio Canales Rivera para dedicarle unas palabras de despedida. "Jaime Ostos, al igual que en su época Paco Camino, 'Litri', Ordóñez..., ha sido todo un referente para todos los que han venido detrás. En los años 60 y 70, fue máxima figura del toreo y, además, con mogollón de puertas grandes y un hombre que ha arrastrado a muchos a los abonos y a llevado a mucha gente a los toros", contaba Canales, asegurando que coincidió con él en varias ocasiones en diferentes plazas de toros. "Él ha sido un hombre que le ha dado mucha alegría a todo y que ha vivido. Y que hemos visto que él ha sido un disfrutón afortunadamente y se lo merece, ya que estuvo incluso al borde de la muerte con cornadas y un hombre muy sufrido y un hombre muy luchador", concluía.

El Soro y Jaime Ostos

Por su parte, Vicente Ruiz 'El Soro' hacía lo propio publicando varias imágenes con su gran amigo Jaime Ostos: "Personalidad, genil y figura, además ingenio, valor y arte. ¡Grande, Ostos! ¡Un abrazo a María Ángeles y a toda la familia! DEP", escribía el torero, compartiendo una fotografía con un mensaje que rezaba, "hasta siempre maestro, hasta siempre amigo". Todos y cada uno de ellos querían rendirle un último homenaje con sus palabras a Jaime Ostos. Según ha confirmado Jacobo Ostos, hijo del torero, el cuerpo del padre de Jacobo Ostos iba a ser incinerado en el país latinoamericano para después repatriar sus cenizas a España.