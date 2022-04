Avión "cazahuracanes" de EE.UU. regresa a Puerto Rico tras dos años ausente

San Juan, 21 abr (EFE).- El avión "cazahuracanes" de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos regresó este jueves a Puerto Rico, tras dos años de ausencia por la pandemia, con el fin de recopilar datos sobre los ciclones ante el inicio de la nueva temporada.

El C-130J "Hércules", que vuela sobre el centro de los ciclones tropicales para determinar la velocidad de los vientos, su categoría y trayectoria, llegó al aeropuerto de Isla Grande Fernando Luis Ribas Dominicci en San Juan.

Directivos del Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami (EE.UU.), del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) local, dieron la bienvenida al avión.

"Tratamos de venir todos los años aquí, pero la pandemia nos lo impidió. Solo quería dejarles saber que vamos a tener todo listo para la temporada de huracanes", aseguró Kenneth Graham, director del CNH en rueda de prensa en el aeropuerto de Isla Grande.

Graham instó a los puertorriqueños a prepararse para esta nueva temporada, que arranca el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, como si fuera a volver a impactar en la isla un huracán de categoría 5.

El huracán María, que azotó Puerto Rico en septiembre de 2017, fue de esta categoría, que indica vientos sostenidos de al menos 150 millas por hora.

"Potentes huracanes como María, Ida, Laura y Andrew solo eran tormentas tropicales tres días antes de sus azotes", rememoró Graham.

"Tenemos que prepararnos antes, como si nos pegara uno cada año. Los pequeños cambios en sus trayectorias pueden tener una gran diferencia, con un impacto directo con lluvia y marejada alta aunque la tormenta esté lejos de la isla", enfatizó.

Por su parte, el director ejecutivo del SNM de San Juan, Roberto García, agradeció al equipo del "cazahuracanes" por recolectar y distribuir los datos de los ciclones y arriesgarse al entrar con el avión a estos poderosos huracanes.

"Sin ellos no tendríamos la data necesaria para que los pronósticos de trayectoria e intensidad mejoren a diario. Así, podemos educar a la comunidad para que nos preparemos", indicó.

"No podemos prepararnos durante la temporada, sino ahora. No solo prepararnos, ni educarnos, sino actuar. De esa forma, vamos a contribuir, no solo a salvar nuestras vidas y propiedades, sino a nuestra comunidad", abundó.

Mientras tanto, el nominado director del NMEAD, Nino Correa, destacó que las estadísticas que brinda el "cazahuracanes" a los meteorólogos permiten a las agencias de seguridad y emergencias del Gobierno en la isla evaluar las decisiones que tomar para la ciudadanía.

"Estas personas se exponen a una cantidad de peligro increíble para levantar una data para el SNM y el CNH, y desde temprano recogen información que es importante para nosotros", destacó Correa sobre la tripulación de estos aviones.

Finalmente, la meteoróloga puertorriqueña en el SNM en Houston (EE.UU.) Amarillys Cotto explicó que conlleva "muchas horas" de trabajo y cooperación entre las distintas agencias evaluar toda la información que transmite el avión.

