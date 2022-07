'La que se avecina': descubre cómo será su nuevo edificio, los personajes que llegan y todas sus novedades

Los seguidores de La que se avecina están de enhorabuena: la temporada 13 ha comenzado a grabarse. (¡Cuidado, spoiler!) Tras terminar en el último episodio con las maletas en la calle después de haber sido víctimas de una injusta expropiación, los vecinos de Mirador de Montepinar van a comenzar una nueva vida cambiando de edificio y mudándose en un céntrico inmueble situado en la calle Contubernio, igual que se llama la productora de la ficción, 49. Allí todos ellos deberán convivir con nuevos vecinos, se quedarán asombrados con las decisiones de una presidenta que tiene mano dura con la comunidad y harán frente a muchísimas aventuras y alocadas tramas, todas ellas con el particular e histriónico sentido del humor que les caracteriza. Con los hermanos Caballero y Daniel Deorador como creadores, la serie se está rodando en Madrid, y, aunque todavía no hay fecha de estreno, viene cargada de muchas novedades que llegarán en exclusiva en Prime Video antes de su emisión en abierto en Mediaset España.

La que se avecina estrena edificio y personajes

Dirigida por Laura Caballero y con Alberto Caballero, Dani Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor al frente de sus guiones, repiten el reparto Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Ricardo Arroyo y Macarena Gómez . Pero no estarán solos, a todos ellos se les suman otros diez nuevos intérpretes más: Laura Gómez Lacueva (El Pueblo), Félix Gómez (Carlos, rey emperador), Carlos Chamarro (Gym Tony), Mamen García (Señoras del (h)AMPA), Margarita Asquerino Entrevías), Inma Pérez Quirós (Preferiblemente, personas bajitas), Álex Gadea (El secreto de Puente Viejo), Elizabeth Larena (Cuéntame cómo pasó), Jaime Riba y Álex Delacroix.

Eso sí, los espectadores echarán de menos algunos personajes de la temporada anterior como Alba Recio (Víctor Palmero), Enrique Pastor (José Luis Gil), Raquel Villanueva (Vanesa Romero) o Nines (Cristina Medina), que no estarán en la ficción por diversos motivos. A pesar de que la decisión de no continuar no es definitiva y algunos de ellos aparecerán de alguna manera, lo cierto es que tanto Enrique como Cristina regresarán cuando terminen sus respectivos tratamientos. Cabe recordar, que en septiembre del año 2021, la actriz anunció que se estaba tratando un cáncer de mama y que tenía buen pronóstico, por lo que pronto podrá volver al rodaje. Por su parte, el también doblador de voz continúa recuperándose en casa del ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo que sufrió el pasado noviembre.

El antiguo decorado desmontado

Con nuevo edificio creado en otros platós, de 1.500 y 800 metros cuadrados, diferentes a los que grabaron las anteriores temporadas, los vecinos de Montepinar deberán enfrentarse a los inquilinos que ya residen en el inmueble, un grupo de personas variopintas con los que tendrán muchos encontronazos: los Guijarro Garmendia (una familia tradicional con valores y secretos), Victoria Rafaela (una aristócrata arruinada que ha tenido que ir vendiendo los pisos del edificio para ir sobreviviendo), Logi (la asistencia de la casa), Noelia (la psicótica del inmueble), Alonso (un empresario de éxito), Óscar Serra (el bon vivant del bloque) y Andy, Giorgi y Karma, (unos jóvenes con dificultades para llegar a fin de mes). Una mezcla explosiva con la que los espectadores disfrutarán de lo lindo.