Autoridades de Reino Unido piden seguir utilizando las medidas de restricción para limitar contagios por covid

Se ha instado a las personas que están completamente vacunadas contra el coronavirus a no ser complacientes y continuar usando una mascarilla para ayudar a evitar que las restricciones regresen a finales de este año.

El secretario de Salud, Sajid Javid, advirtió en una conferencia de prensa de Downing Street el miércoles que la pandemia "no ha terminado" y anunció que los casos de covid pronto podrían llegar a 100.000 por día.

Aunque descartó el lanzamiento de la estrategia del Plan B del gobierno, que incluye el regreso de algunas medidas de distanciamiento social y pedir a las personas que trabajen desde casa, Javid señaló que si todos no hacen su parte para ayudar a limitar la propagación de covid, las restricciones no se reducirían.

La Dra. Jenny Harries, directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), también advirtió que el número de muertes por covid se está "moviendo en la dirección equivocada".

Ella declaró en la sesión informativa que "pequeños cambios de comportamiento en todos nosotros", como usar máscaras faciales y recibir inyecciones de refuerzo, podrían ayudar a reducir el número R, actualmente de 0.9 a 1.1 en Inglaterra.

Dirigiéndose a las personas completamente vacunadas, expresó: “No pienses en no usar una mascarilla, ponte un cubrebocas. Puede que lleves contigo una infección y no lo sepas. Es muy importante.”

“Los niños han se han contagiado en gran parte y, por lo tanto, si las personas adoptan esos comportamientos y mantenemos altas las tasas de vacunación y los niños también van a recibir sus vacunas durante la mitad del período, entonces creo que la tasa R puede bajar, todos podemos inclinarla.”

Se produce cuando las últimas cifras del gobierno muestran que otras 179 personas han muerto a causa de covid, con casi 50.000 nuevos casos registrados en el Reino Unido a las 9:00 a.m. del miércoles.

Leer más: ¿Podría el cuaderno de Brian Laundrie encontrado por el FBI explicar lo que le sucedió?

Continuar leyendo la historia

Las admisiones hospitalarias ascienden a un promedio de 868 por día durante los últimos siete días, frente a las 780 de la semana anterior, un aumento del 11 por ciento.

Javid mencionó en la conferencia de prensa que todos tienen un "papel que desempeñar" para limitar la propagación de covid.

“¿Estoy diciendo que si no ponemos nuestro granito de arena, nos vacunamos, todos esos cambios de comportamiento que podemos hacer, es más probable que enfrentemos restricciones a medida que nos acercamos al invierno? Entonces estoy diciendo eso.

“Si no hay suficientes personas que reciben sus dosis de refuerzo, si no hay suficientes personas que eran elegibles para la oferta original, los cinco millones de los que he hablado, si no se presentan, si la gente no usa máscaras cuando realmente debería estar en un lugar muy concurrido con mucha gente con la que normalmente no se juntan, si no se están lavando las manos y esas cosas, nos va a afectar a todos”.

“Y, por supuesto, haría más probable que tengamos más restricciones”.

“Ahora queremos evitarlos. Hemos establecido cómo podrían verse esas restricciones, hemos establecido las restricciones del Plan B, por ejemplo. Y todos queremos evitarlos. Así que todos tenemos un papel que desempeñar".

Relacionados

Cómo lidiar con la ansiedad por otra “crisis de invierno” debido al covid

El técnico del Bayern Julian Nagelsmann contrae el COVID-19.

Marruecos suspende vuelos directos con Reino Unido por COVID-19