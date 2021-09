Autopsia de víctima de accidente Tesla revela nivel de alcohol

(Bloomberg) -- El propietario de un Tesla que murió junto con un amigo en abril pasado en un accidente en las afueras de Houston tenía en su sistema casi el doble del límite legal de alcohol de su estado, según un informe de autopsia obtenido por Bloomberg News.

Las horribles muertes del anestesiólogo William Varner, de 59 años, y Everette Talbot, de 69, en el barrio adinerado de The Woodlands el 17 de abril llamaron la atención generalizada porque los socorristas hallaron que el asiento del conductor estaba desocupado. Los comentarios iniciales de la Policía local decían que “nadie” conducía, lo que generó titulares de noticias sobre un Tesla “autónomo” y especulaciones sobre si el sistema de asistencia de piloto automático en el auto de Varner estaba activado en el momento del accidente. Las acciones de Tesla cayeron al siguiente día de negociación y dos agencias federales, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), iniciaron investigaciones.

El nivel de alcohol del propietario en el momento del accidente agrega complejidad al caso. Los informes de la Policía y de autopsia obtenidos por Bloomberg brindan nuevos detalles sobre el accidente pero no ayudan a resolver el principal misterio: si la cámara de seguridad de la casa de Varner muestra que se sienta en el puesto del conductor del auto, ¿cómo fue encontrado minutos después en el asiento del pasajero posterior izquierdo del Model S en llamas?

Piloto automático

Los accidentes de Tesla, particularmente los fatales, ya generan un gran escrutinio porque los vehículos eléctricos aún son relativamente nuevos y los incendios relacionados con las baterías son desafíos únicos para los socorristas.

El informe policial sobre el accidente de Houston no explica por qué no se encontró a nadie en el asiento del conductor. En mayo, un informe preliminar de la NTSB dijo que las imágenes de la cámara de seguridad de la casa del propietario mostraban que Varner inicialmente entró por el lado del asiento del conductor del automóvil. Aproximadamente media hora después fue declarado muerto. Cuando se encontró el automóvil ardiendo a unos 168 metros de distancia, las puertas estaban cerradas y Varner no fue hallado en el asiento del conductor, sino detrás de este.

Continuar leyendo la historia

El piloto automático de Tesla es una función de asistencia al conductor, y el fabricante de automóviles advierte en su sitio web que sus vehículos no son completamente autónomos, algo que requeriría aprobación regulatoria. El Centro de Seguridad Automotriz afirma que Tesla tiene un historial de publicidad engañosa y advierte que el uso del término “piloto automático” lleva a los consumidores a creer que los Tesla tienen más capacidad de conducción autónoma de la que realmente tienen.

‘Completamente falso’

En la llamada de resultados de Tesla Inc. de abril, el director ejecutivo, Elon Musk, criticó los artículos que decían que el piloto automático estaba involucrado. “Esto es completamente falso y esos periodistas deberían sentir vergüenza”, dijo Musk. Lars Moravy, vicepresidente de ingeniería de vehículos de Tesla, dijo que era probable que alguien estuviera en el asiento del conductor en el momento del accidente.

Moravy no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios sobre los últimos detalles.

Si bien el Model S de Varner estaba equipado con la función de piloto automático, el sistema de dirección automática del automóvil parecía no haberse encendido, dijeron los investigadores de la NTSB en su informe de mayo. Una prueba de la NTSB de un vehículo similar mostró que se podrían haber activado otras funciones de conducción automatizada, pero no el llamado Autosteer.

Nota Original:Tesla Crash Victim’s Autopsy Shows Alcohol Above Legal Limit (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.