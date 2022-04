En ausencia, Karol G hace historia en los Latin AMAs

Karol G hizo historia el jueves como la primera mujer en alzarse con el máximo honor en los Latin American Music Awards, artista del año, pero la cantante colombiana de música urbana, la máxima ganadora de la noche con seis galardones, no estuvo presente para recibirlos.

Bad Bunny, igualmente en ausencia, obtuvo cinco premios que incluyeron artista favorito masculino y sencillo del año por “Dákiti”, con Jhay Cortez, que también ganó canción urbana favorita. El tema logró un hito sin precedentes en 2020 cuando debutó simultáneamente en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard y el No. 1 de la lista Hot Latin Songs.

“Wow, wow, wow. Gracias a todo el que fue parte, al Conejo (Bad Bunny) por creer en la visión, por creer en la canción y por darme la oportunidad”, expresó Cortez. “Este tema ha cruzado fronteras. Los latinos estamos creciendo cada vez más y llegando más lejos”.

Los premios de Karol G también incluyeron artista favorita femenina; álbum del año y álbum favorito - urbano, por “KG0516”; artista favorito - urbano, y colaboración del an7/8 o por “El makinón” con Mariah Angeliq, quien subió al escenario a recibirlo. El éxito llegó a encabezar la lista Latin Airplay de Billboard mientras que su video musical, lanzado en marzo de 2021, suma más de 684 millones de vistas.

“En verdad no me esperaba ganar esto, ‘so’ (entonces) estoy un poquito ‘surprised’ (soprendida)”, dijo Angeliq.

Christian Nodal recibió cuatro trofeos, incluyendo tres en las categorías de música regional mexicana y uno especial anunciado previamente: el Premio Evolución Extraordinaria, otorgado a un artista joven que logra alcanzar el éxito de manera acelerada.

“¡Arriba México!”, dijo el cantante al recibirlo, agradeciendo “de todo corazón a todas las personas que han hecho que estos cinco años de carrera profesional hayan pasado tan rápido”. Más tarde, al aceptar otro de sus galardones, se expresó “muy orgulloso de pertenecer a esta nueva generación de artistas” del género.

El Premio Leyenda, otro reconocimiento especial, fue para la también mexicana Lupita D’Alessio por sus más de cinco décadas de trayectoria.

La apodada “Leona Dormida” recibió el honor de manos de “El Puma” José Luis Rodríguez en medio de una gran ovación. Les agradeció a sus padres, de quienes dijo haber aprendido todo lo que sabe, así como a sus hijos y su equipo de trabajo.

“A México, que me vio crecer”, añadió la intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” y “Mi corazón es un gitano”, arrancando otro fuerte aplauso de los presentes. “A Latinoamérica y a Estados Unidos, muchísimas gracias por ese cariño, por mantenerme viva casi 52 años” de carrera artística.

Ambos cantaron durante la velada en dos de los números más destacados.

El premio al nuevo artista del año fue para la sensación argentina María Becerra.

“Mira vos, no prepare nada, no me tenía ni fe”, dijo la cantante de música urbana entre risas antes de agradecer el “reconocimiento tan lindo” y mencionar a su equipo de trabajo y su familia. “¡Argentina en la casa!… Muchas gracias”.

En su séptima edición, los Latin American Music Awards se transmitieron en vivo por Telemundo desde la Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay de Las Vegas y fueron conducidos por Rafael Amaya, Jacqueline Bracamontes y Cristián de la Fuente.

La ceremonia comenzó con los Black Eyes Peas interpretando una versión bilingüe de su éxito “Where is the Love” (Dónde está el amor) en una demostración de solidaridad con Ucrania que contó con la participación de la cantante ucraniana NK y unos 25 artistas latinos en el escenario, todos vestidos de blanco.

Más tarde, NK pronunció un emotivo discurso en el que clamó por la paz en su país invadido por Rusia y pidió a los espectadores que ayuden como puedan. Destacó que Maluma llenó un estadio en Kiev en un concierto que ella misma tuvo la oportunidad de abrir, y que Rosalía también grabó allí un video. Se refirió a Bad Bunny para decir que los jóvenes escuchan sus canciones en sus autos y que, aunque no entienden una sola palabra, se sienten felices porque la música no tiene fronteras. “Ahora lo que escuchan son bombas”, lamentó. “No se olviden de mi país”.

Entre otros ganadores, Aventura obtuvo dos premios, a dúo o grupo favorita y cancio?n favorita tropical por “Volví”, con Bad Bunny. También fueron reconocidos CNCO, El Gran Combo de Puerto Rico, Gera MX, J Balvin, Myke Towers, Romeo Santos, Sebastián Yatra y Selena Gómez.

El primer premio de la noche, a dúo o grupo favorito regional mexicano, fue para Grupo Firme.

“Muchas gracias a todos”, dijo su vocalista, Eduin Caz, junto a sus compañeros en el escenario. “La música es para compartir, no para competir. ¡Arriba los latinos!”.

El programa incluyó casi una veintena de actuaciones de estrellas emergentes y establecidas. Jesse & Joy interpretaron “Respirar”, Luis Fonsi “Dolce”, Prince Royce y Becerra la bachata “Te espero” y Gloria Trevi su nuevo tema con toques de flamenco, “La recaída”.

También actuaron Adriel Favela, Boza, Calibre 50, Chesca, Chiquis, CNCO, Emilia, Esteman, Farruko, Gera MX, Gerardo Ortiz, Goyo, Lit Killah, Los Ángeles Azules, Ozuna, Reik, Sofía Reyes y Tiago PZK.

En total se anunciaron 26 galardones, aunque no todos en cámara, en géneros de música pop, urbana, tropical y regional mexicana, además de artista favorito crossover (The Weeknd), artista social del año (Pabllo Vittar), video favorito (“Girl From Rio” de Anitta), canción viral (“AM” de Nio García, J Balvin y Bad Bunny”) y gira del año (“Enrique Iglesias y Ricky Martin”).

Los ganadores fueron seleccionados por los fans, que emitieron sus votos a través de LatinAMAs.com y la cuenta de Twitter (at)LatinAMAs.

La ceremonia también pudo verse en vivo en el servicio de streaming Peacock, el canal de cable Universo y Telemundo Internacional.