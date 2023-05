Aumentan precios para solicitar visa americana a partir de este 30 de mayo

La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México se encuentran comprometidos con poder facilitar viajes hacia Estados Unidos, ya sea para turistas inmigrantes o no inmigrantes.

Fue el Departamento de Estado quien publicó un Dictamen Definitivo con respecto a las nuevas tarifas que habrá en solicitudes de visas, incluyendo Tarjetas de Cruce Fronterizo, estos incrementos en precios fueron publicados por el Registro Federal el 28 de marzo de 2023 y entrarán en vigor a partir del 30 de mayo de 2023.

La tarifa para visitantes por negocio o turismo (B1/B2 y BCCs), y otros tipos de visas que no necesitan petición, como visas para estudiantes o de intercambio, incrementará de $160 a $185 dólares. Habrá otras visas como las de no inmigrantes basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) que se incrementarán de $190 a $205 dólares.

Por otro lado, las tarifas para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3 se incrementarán de $205 a $315 dólares.

El Departamento de Estado utiliza un método de Costeo Basado en la Actividad para calcular anualmente el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visas. Toda la información sobre tarifas en el sitio web de la Oficina de Asuntos Consulares, en travel.state.gov, y en otros sitios de la embajada.

