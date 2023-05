El asesinato del perro Benito que causó indignación e intervención del mismo AMLO

El pasado 28 de mayo, cámaras de seguridad de una calle del municipio de Tecámac, en el Estado de México, registraron el momento en que un sujeto tomó a un perro, identificado como “Benito”, lo cargó y lo arrojó a un cazo con aceite hirviendo.

Jacqueline Baca, presidenta de la asociación Peludos Desamparados, dijo en el noticiario Hechos AM que los testimonios señalan que el agresor ingresó a una carnicería con un arma exigiendo el cierre del establecimiento y amenazó con regresar para cometer otras acciones.

Como el trabajador se negó, el sujeto le dijo que le dejaría “un regalito” y al salir levantó al cachorro y lo aventó al cazo. Jacqueline señaló que el animal vivó una terrible agonía, “Benito no murió instantáneamente, agonizó. Por ser un pueblo, por ser domingo, no encontraron un médico veterinario, lo pasaron a un baldío hasta que murió. Benito era un cachorrito de seis a ocho meses. Solo se acercó buscando comida y encontró la muerte”.

El caso escaló hasta el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia matutina del 30 de mayo pidió a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que informara sobre el tema. Ella relató la misma versión de la activista y añadió: “por estos hechos ya se está trabajando en conseguir la orden de aprehensión contra el imputado. El delito es maltrato animal, por lo que podría alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión”.

“Nosotros hemos hablado con las autoridades del Estado de México y estamos en la mejor disposición de ayudar a la detención de esta persona, pues es una crueldad infinita como procedió al tratar así a un animalito y pues eso no es correcto”, continuó la funcionaria.

También comentó acerca de los avances de la investigación: “la persona está identificada…” “El hombre huyó de la escena y está prófugo, pero vamos a dar con él porque esta acción no debe ser y debe tener una sanción ejemplar esto no es posible, así no es la conducta de un ser humano”.

Más tarde, la Fiscalía del Estado de México emitió una orden de aprehensión en contra de Sergio N. por su presunta responsabilidad por maltrato animal, luego de arrojar a un perro en un cazo de aceite hirviendo.

Por su parte, AMLO comentó: “sí, sería importante que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, no deben de admitirse. Tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida, tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y del amor a los animales, la importancia de la fraternidad, lo que aconsejaba en la cartilla moral de Alfonso Reyes”.

El mandatario también señaló que este caso podría servir para crear una ley contra el maltrato animal a nivel federal: “vamos a ver sobre este caso si hay una ley y es lo suficientemente eficaz para el castigo o hace falta de reformar la legislación y lo que están planteando es que se convierta en una ley federal”.

De acuerdo con el Artículo 235 Ter del Código Penal del Estado de México: “a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa. Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales”.