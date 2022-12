Arrestan a la actriz Taraneh Alidoosti en medio de la crisis social en Irán

La actriz iraní, Taraneh Alidoosti, considerada por la crítica, como la mejor actriz de su país en los últimos tiempos, ha sido arrestada por el gobierno de su país luego de criticar la ejecución de un hombre que participó en las protestas nacionales que no han cesado de ocurrir desde hace meses.

Taraneh, condenó la ejecución en la horca de Mohsen Sheraki, luego de ser considerado culpable por “hacer la guerra contra dios”. Mohsen apuñaló a un miembro de las fuerzas paramilitares el pasado 23 de septiembre de este año.

El gobierno no perdonó a la actriz, que criticara las decisiones políticas de su país y ha dado con ella. El arresto, según menciona CNN. se debe a que la actriz no cuenta con la información adecuada para asegurar el desarrollo de los hechos, así lo informó el medio de comunicación estatal Fars News Agency, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

La actriz, conocida por su activismo social, sus posturas feministas, mencionó que el silencio es una forma de avalar las decisiones tiránicas del gobierno de Irán, sentenciando a las organizaciones del resto del mundo, cuyo fin es la protección de los derechos humanos, y que no han hecho salvo guardar silencio y mostrar una actitud tibia.

La actriz, popular por la película ganadora del Oscar en el 2016, The salesman, fue arrestada en medio de una crisis humanitaria que azota a dicho país; la situación que se vive en Irán, se ha vuelto una de las más agudas de la historia del país. El número de personas asesinadas es impreciso, ya que es imposible acceder a información precisa. Información a la que únicamente el gobierno tiene acceso.

