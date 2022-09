Ariadne Díaz habla de su próxima boda

En agosto de 2018, Marcus Ornellas le dio el anillo de compromiso a su novia Ariadne Díaz, tras tres años de relación sentimental y un hijo en común, Diego. Han pasado cuatro años desde entonces y la pareja continúa sin haber llegado al altar. Ante ello, la actriz fue cuestionada al respecto y sorprendió con su respuesta.

"Pregúntenle a ese señor [Marcus Ornellas] que él es el que siempre está muy ocupado", advirtió Díaz a los medios de comunicación. "A mí ya ni me pregunten. Pregúntele a ese señor".

La protagonista de la telenovela Vencer la ausencia, prefirió dejar la responsabilidad del enlace matrimonial a su prometido. "Eso dile [si tiene miedo]", enfatizó. "A mí ya ni me digan, díganle a él".

Respecto a la posibilidad de tener otro hijo, la famosa aseguró que de momento "ahorita no, no andamos ahí" pensando en agrandar la familia. Aunque está a favor de apoyar a su hijito Diego a cumplir sus sueños. La famosa dejó claro que, de momento, el pequeño no ha mostrado interés en formar parte del medio artístico; aunque sí le gusta todo lo relacionado con las redes sociales. Pese a ello, la protagonista de la serie Mi tío asegura que es muy cuidadosa con los contenidos a los que el chiquillo tiene acceso.

John Parra/Getty Images Ariadne Diaz

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

"Hay ciertas plataformas que [Diego] puede ver; aunque plataformas más abiertas como YouTube y estas cosas, que esté mamá o papa presente porque si no, no se puede", advirtió.

Habrá que esperar a que Marcus Ornellas dé a conocer cuándo se llevará a cabo la boda con Ariadne Díaz. Mientras tanto, ambos continúan disfrutando de su amor y su vida en familia al lado de su primogénito.