Argentina campeón mundial: Nicolás Otamendi quiere extender su estadía en Europa y demora su regreso al fútbol argentino

Después de ser una de las piezas clave en la selección argentina campeona del Mundial de Qatar, Nicolás Otamendi analiza su futuro - Créditos: @Aníbal Greco

Cuando un defensor cumple 34 años, el fútbol tiende a prepararle el terreno para lo que en poco tiempo será su retiro de la actividad. Se suele tener menos confianza en su velocidad para tomar decisiones, providencial en el deporte actual, y comienza a ceder su puesto a compañeros más jóvenes y, presuntamente, más atléticos. No ha sido el caso de Nicolás Otamendi, que desde que dejó Manchester City para pasar a Benfica en 2020 está viviendo una segunda juventud, que lo tiene como uno de los jugadores más destacados en la liga portuguesa y como líder de la zaga argentina campeona del mundo en Qatar.

Considerando este muy positivo presente que vive el ex Vélez, es lógico que la consagración en Lusail lo empuje a pensar que su travesía europea aún no terminó. Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases del Viejo Continente, el club en el que actualmente milita le habría hecho varias ofertas para renovar por dos años más su contrato, que finaliza en seis meses, pero Otamendi está dispuesto a dejar que finalice y analizar nuevos horizontes.

Nicolás Otamendi es el capitán de Benfica - Créditos: @Gualter Fatia

Con esto en mente, no faltaron hinchas de River, club del cual Otamendi es hincha confeso, que se ilusionaran con un posible regreso al fútbol argentino que abandonó cuando dejó al Fortín en 2010. Incluso, Martín Demichelis, el nuevo entrenador del club, deslizó el interés en tener en su plantel a quien fuera compañero suyo en el Mundial Sudáfrica 20210. No obstante, Romano dejó en claro que el central actualmente no piensa en volver al país, dado que su intención es dejar Benfica para pasar a otro club en la elite europea.

Y según informa el diario portugués A Bola, ya habrían pretendientes por el campeón del mundo, ambos con estrechos lazos argentinos. Sevilla, conducido por Jorge Sampaoli (que ya lo dirigió en la selección argentina en Rusia 2018) y que también cuenta con Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Alejandro “Papu” Gómez y Erik Lamela, es uno de los equipos que pelea por su firma, pero también está en carrera Atlético de Madrid, bajo el mando de otro compatriota, Diego Simeone, y donde compartiría equipo con otros tres integrantes del plantel en Qatar, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa. Ambos clubes españoles tienen la posibilidad de negociar un precontrato con Otamendi a partir de enero, o bien comprarlo por un precio reducido en el próximo mercado de pases.

La última experiencia de Nicolás Otamendi en España fue con Valencia, en la temporada 2014/15 - Créditos: @Valencia

De este modo, Otamendi podría volver a la Liga española, cuya única experiencia previa ha sido con Valencia en la temporada 2014/15. A pesar de haber sido una estadía muy corta, el defensor dejó una excelente impresión en el este de España, ayudando al equipo Che a clasificar a la Champions League aportando seis goles y siendo el único integrante de su club en el mejor once de la temporada. Su brillante rendimiento en Mestalla fue lo que propició su pase a Manchester City al final de ese curso, donde luego sería fundamental en el equipo de Pep Guardiola que alcanzó los 100 puntos en la Premier League en 2017/18.

El defensor había comenzado su carrera jugando en Vélez en 2008, donde inicialmente estaba muy lejos del once titular, pero la llegada de Ricardo Gareca al estadio José Amalfitani y una crisis de lesiones en el puesto de central le dio su oportunidad, que terminó tomando con ambas manos: fue inamovible en el equipo del Fortín que se alzó con el Clausura 2009, su primer título en cuatro años. Esas performances propiciaron luego su arribo en Europa por vía de Porto, donde sumó tres ligas portuguesas, una copa nacional y una Europa League a su palmarés previo a recalar en Valencia, con seis meses en Brasil con Atlético Mineiro de por medio.