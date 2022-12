Argentina campeón mundial. Lionel Messi fue fotógrafo de Antonela Roccuzzo en un festejo familiar con sorprendente serenidad

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, con lo que el futbolista esperó tanto tiempo: la Copa del Mundo, lograda en Qatar 2022; "AL FIN SE DIOOOO SOS CAMPEON DEL MUNDOOOOO", escribió ella en Instagram. - Créditos: @Instagram: @antonelaroccuzzo

“Ya está. Ya está”. Con la felicidad del deber cumplido y la serenidad de haberlo merecido, Lionel Messi miró desde el campo de juego a los suyos, ubicados en el palco de siempre en el estadio Lusail, en las mismas ubicaciones y con la misma indumentaria, y celebró con alegría y sobre todo tranquilidad coronarse campeón del mundo, en Qatar 2022. Como si fuera sencillo. Como si hubiera sido un simple trámite que sólo se hubiera demorado más de la cuenta.

Como un niño, caminó inclinado con la Copa del Mundo entre sus manos y debajo de la túnica negra transparente, antes de alzarla rodeado por sus compañeros. Y entonces, el capitán siguió inmerso en su sorprendente serenidad. Todo fue risas y sonrisas, más que euforia. Estuvo mucho más relajado que en aquel desborde de lágrimas sobre el césped del Maracanã, donde en julio de 2021 ganó la Copa América, su primer trofeo en la selección mayor.

Durante los saludos con los suyos se dieron situaciones curiosas. Su mamá, Celia, apareció de golpe a espaldas del crack, que giró sorprendido y luego se fundió en un abrazo con ella. Otra fue que Messi estuviera en el papel de fotógrafo, para tomar a su esposa, Antonela Roccuzzo, con la copa. De hecho, en las postales familiares, se veía más emocionada a ella que al número 10.

Como futbolista, un buen fotógrafo: la imagen que le tomó Messi a su esposa en el campo de juego del estadio Lusail. - Créditos: @Instagram: @antonelaroccuzzo

Antes, Leo le había entregado su premio al mejor futbolista del Mundial a Mateo, su hijo intermedio, que lo sacudía con ganas. Y la medalla quedó en manos de Thiago, el mayor.

La celebración en el campo fue interminable. Ese presente perfecto fue interrumpido sólo por los compromisos televisivos. Porque en medio de la vuelta olímpica, que Lionel daba a caballo de Sergio Agüero –compinche desde que ambos comenzaron esta historia en el Mundial Sub 20 Países Bajos 2005, el crack rosarino fue rodeado por agentes de seguridad, que se lo llevaron a la zona mixta.

Compacto de Argentina 3 (4) vs. Francia 3 (2)

“Dije en algún momento que Dios iba a regalármela. Presentía que era ésta, y acá está. No veo la hora de estar en la Argentina para celebrar. Lo que va a ser eso... Y a disfrutar”, dijo a la TV Pública. Más tarde, en TyC Sports, amplió: “Obviamente, quería cerrar mi carrera de esta manera. Es impresionante. Después de esto no hay nada más”.

Luego hizo un breve recorrido por los éxitos recientes, premio a su perseverancia. A seguir intentándolo. “Pude ganar la Copa América y el Mundial sobre el final de mi carrera”, valoró. Y confirmó que continuará en el seleccionado: “Obviamente, quiero disfrutar como campeón del mundo de mis últimos partidos”.

“Mirá lo que es. Es hermosa”, dijo mientras miraba la Copa del Mundo. Y luego habló a la gente de la Argentina: “Ya vamos para allá, para disfrutarla con ustedes”.

Más tarde, la emoción se trasladó a las redes sociales. Antonela publicó: “No se ni como empezar.. que orgullo mas grande que sentimos por vos @leomessi. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay q pelearla hasta el final AL FIN SE DIOOOO SOS CAMPEON DEL MUNDOOOOO , nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo q deseabas conseguir esto !!!VAMOOOOOOS ARGENTINAAAAA”.

Por su parte, el zurdo se expresó Instagram. Allí escribió: “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto…”.