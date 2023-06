No era por Antonela Roccuzzo: revelan por qué Lionel Messi estaría enojado con Sofi Martínez

Revelan por qué Lionel Messi estaría enojado con Sofi Martínez - Créditos: @Archivo

Luego de la despedida de Juan Román Riquelme, hubo un momento de la previa del partido que quedó marcado. Cuando Sofi Martínez entró al vestuario de la selección argentina, Lionel Messi se levantó para evitar el diálogo con ella. Después de muchas sospechas y comentarios, Flavio Azzaro reveló cuál sería el motivo detrás de esta decisión.

Paulo Vilouta cuestionó a Sofi Martínez por el entredicho con Coco Basile: “¿Quién la autorizó?”

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio PUBLICIDAD

Durante el partido homenaje al ídolo de Boca, la periodista fue protagonista en varias situaciones. La más polémica fue durante la previa al encuentro, cuando ingresó en el vestuario del conjunto albiceleste. Allí, se topó con el enojo de Alfio “Coco” Basile, quien le pidió que se vaya y le indicó que no podía entrar a los vestidores.

Más allá de este altercado, al que se refirió la propia Sofía Martínez, hubo otra situación que fue captada por quienes seguían la transmisión de la Televisión Pública y que llamó la atención. En un primer plano del vestuario, se vio a Messi sentado junto a Ángel Di María. Sin embargo, cuando segundos después la cámara y la periodista se acercaron hasta allí ambos se habían ido.

En Las Bahamas: Lionel Messi compartió una foto con Antonela Roccuzzo en una playa paradisíaca y revolucionó las redes

Esto sorprendió, dado que Leo y Sofía protagonizaron un emotivo momento durante el Mundial, cuando la periodista le dedicó unas palabras que se volvieron virales en las redes sociales mientras el capitán de la selección argentina la miraba sonriente.

Después de mucha especulación, fue Flavio Azzaro quien explicó el supuesto motivo detrás de la decisión de evitarla. “Messi estaba enojado con Sofi Martínez”, sorprendió el periodista durante su visita a Desayuno americano (América TV). Según detalló, el conflicto se dio hace algunas semanas tras una entrevista: “Ella le fue hacer una entrevista y después contó algo que Messi le había dicho en off”.

De acuerdo a su relato, durante el diálogo que grabaron para un programa de la Televisión Pública, Leo le habría contado que tenía ganas de jugar con la camiseta de Boca durante la despedida de Riquelme. Esto, como todo lo dicho en off, no estaba autorizado por el protagonista para ser publicado. A pesar de esto, la intimidad fue contada por la periodista y eso habría dado lugar a la supuesta molestia del rosarino.

“Sí quería ponerse la camiseta de Boca, pero por algo no lo decía. Sofi Martínez lo contó y eso para Messi fue una especie de falta de códigos”, manifestó el periodista. En esa misma línea, señaló que Pablo Aimar y Diego Placente, quienes sí charlaron con la periodista en la transmisión, le dieron un trato frío y distante.

Lionel Messi y Sofía Martínez se mostraban con un vínculo fluido entre ambos antes de la despedida de Juan Román Riquelme

Aunque Leo no se refirió públicamente a esto, probablemente su intención de no decirlo tendría que ver con el deseo de no manifestarse cercano a ningún club argentino que no sea Newell’s. En las redes sociales, algunos usuarios suelen discutir sobre cuál es el equipo del astro y muchos hinchas de River afirman que en realidad simpatiza por el Millonario.

Tini Stoessel habló de su salud mental y Rodrigo De Paul le dedicó un sentido mensaje: “Aprendo de vos todos los días”

Esta revelación de Azzaro no fue lo único que destacó de su visita al programa de Pamela David. Poco después de dar esta información, se metió en dos peleas consecutivas. La primera fue con Natalie Weber por sus declaraciones cuando Mauro Zárate pasó de Vélez a Boca y la segunda fue con el propio futbolista, que llamó por teléfono para cruzarlo.