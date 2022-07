El Anne Hathahate estaba arraigado en la misoginia, y una nueva generación no lo tolera

A Swift, Hathaway y Deschanel se les consideraró demasiado dulces, demasiado ansiosas, demasiado abiertas (Getty Images/iStock)

En caso de que no lo hayas escuchado, Anne Hathaway vuelve a ser genial. También Zooey Deschanel y Taylor Swift. En la arena de gladiadores de la cultura pop, predecir quién obtendrá el metafórico pulgar hacia arriba o hacia abajo es una tarea cada vez más desconcertante. Hay que dar un paso atrás y observar el proceso durante el tiempo suficiente, y las fluctuaciones aparentemente aleatorias de quién está dentro y quién está fuera pueden ser impresionantes. En la última reorganización, parece que hemos decidido otorgar nuestro favor a algunas caras conocidas. Específicamente, caras que alguna vez se consideraron demasiado dulces, demasiado ansiosas, demasiado abiertas. Lo más significativo: demasiado serias.

Nuestra repentina aceptación de la celebridad seria no es solo una casualidad, es un síntoma de un cambio cultural mucho más grande. A medida que una nueva generación alcanza la mayoría de edad, también se afianzan nuevos valores, prioridades y perspectivas. La preferencia millennial por la ironía, lo incómodo y el sarcasmo se ha ido eliminando. La seriedad está de moda, al igual que las estrellas que la han encarnado de manera famosa.

Zooey Deschanel fue la reina indie de la década de 2000, un arquetipo de peculiaridad con los ojos abiertos con un paquete de discos de The Smiths bajo el brazo. La imagen cristalizó en 2009, con su papel como el interés amoroso protagónico en la comedia romántica 500 Days of Summer, y luego dos años más tarde con su comedia New Girl. Con lunares, ropa vintage y un cuello de Peter Pan, se convirtió en la personificación de los movimientos twee y “manic pixie” que dominaron la época. Unos años antes, a una joven Anne Hathaway la nombraron miembro de la realeza de Hollywood con The Princess Diaries (2001) de Disney. En 2006, su participación en The Devil Wears Prada la convirtió en un nombre familiar y en un ícono cultural en boga. En cada entrevista, exudaba una energía sonriente, de estoy-feliz-de-estar-aquí. Taylor Swift también se abrió camino en la escena en la década de 2000 como una encarnación de la bondad de cabello dorado y voz de ángel. Era la estrella del country, siempre educada y humilde. Era humilde y honesta. Ella era inquebrantablemente simpática.

Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 2010, la gente se desilusionó con este tipo de seriedad poco irónica. “He tratado de averiguar durante años por qué no me gusta Zooey Deschanel”, comenzó un artículo de opinión de 2011 en The New Republic. “Siempre supe que no estoy sola: una búsqueda rápida en Google revelará muchas escritoras que están en desacuerdo con la actriz indie”. Deschanel caía en desgracia. “Ella es inquietantemente femenina, incluso infantil”, reflexionó el escritor, y agregó que está “programada para hablar y comportarse exclusivamente como un bicho raro adorable”.

En cuanto a Hathaway, su infame y sincero discurso de aceptación del Óscar en 2012: “¡se hizo realidad!” dijo feliz, ocasionó un movimiento de los llamados “Hathahaters”. Al parecer, su seriedad dentro y fuera de la pantalla era molesta; lo presumía de la forma equivocada. “Ella tiene esta cosa de niña de teatro en la que adopta el estado de ánimo de cada situación en la que se encuentra […] pero siempre compensa en exceso”, se quejó un crítico en Hollywood.com “Parece que siempre está actuando, y su acto favorito es esta humildad y amabilidad exageradas”. Para 2016, también había comenzado la caída de Swift. #TaylorSwiftisOverParty fue tendencia número uno en Twitter ese año. “Taylor Swift no es como las otras celebridades”, proclamó Vice. “Ella es peor”. Evidentemente, lo que primero había sido aceptado como extravagante y lindo se había vuelto irritante y vergonzoso con el tiempo. Pusimos los ojos en blanco y descartamos rotundamente a la celebridad seria de nuestra estima.

Pero en los últimos años, el estado de ánimo ha cambiado una vez más. La frialdad ambivalente perdió su brillo. Ahora, las imágenes de Hathaway están por todo Twitter mientras una nueva tropa de devotos admiradores se entusiasman con su resplandeciente moda de Cannes inspirada en Mod. “Me encanta ver a Anne Hathaway triunfar... florecer... verse genial”, escribió un fan. “No olvidaré cuando internet decidió odiarla sin motivo durante la década de 2010”.

Deschanel también vuelve a estar en tendencia, con la moda twee, la estética de mediados de los noventa que gira en torno a lo extravagante, cursi y pintoresco, la cual regresa a TikTok. Además, New Girl volvió a la popularidad durante el confinamiento de 2020. “El programa encarna el bien caótico en su máxima expresión, por lo que es el antídoto ideal para un año tan caótico y malo”, señaló un escritor en ese momento.

En cuanto a Swift, ha utilizado con varias personalidades. Después de que su personalidad alegre y country-pop generara muchas críticas, experimentó con Reputation (2017), melancólica y ruda, seguida de Lover (2019), brillante y de tonos rosados. Sin embargo, para 2020, había adoptado por completo una versión más auténtica de sí misma a través de los místicos Folklore y Evermore, álbumes que enfatizaban la composición sincera de canciones sobre la producción grandilocuente. En un discurso de graduación viral que la cantautora pronunció en la Universidad de Nueva York en mayo, incluso defendió su orgullosa seriedad. “Aprende a vivir con la incomodidad”, declaró. “Soy una gran defensora de no ocultar tu entusiasmo por las cosas”. Agregó que ve un “falso estigma en torno al entusiasmo en nuestra cultura de ambivalencia sin interrumpir”, y que esto “perpetúa la idea de que no está bien quererlo”. Se podría argumentar que se refería al movimiento anti-serio de la década de 2010 que ridiculizó a Hathaway por -sorpresa- en realidad querer un Óscar, o Deschanel por disfrutar abiertamente de su tonto ukelele.

Sin embargo, es imposible examinar este movimiento sin tocar el sesgo de género que existe entre los Hathahaters o los twee-scorners. Después de todo, es difícil pensar en muchas celebridades masculinas que fueron objeto de niveles similares de burla solo por ser ellos mismos. Está claro hoy que no era solo que no nos gustaban las mujeres serias, no creíamos en eso. “Los anti-Hathers fueron un claro recordatorio de que a las mujeres que miran al público no se les permite querer cosas, o serán sentenciadas a una eternidad en el infierno de internet”, escribió Jill Gutowitz para Vice en 2019. “El odio infundado era un caso clásico de misoginia”.

El reciente regreso al favor de estas celebridades no depende de nada que hayan hecho. Más bien, marca un cambio en la actitud de nuestra cultura hacia la seriedad misma, y sobre todo hacia la seriedad de las mujeres. Los jóvenes que impulsan este cambio parecen rechazar el nerviosismo, el autodesprecio y el juicio en todo momento. Las tasas de consumo de tabaco, alcohol y fiestas van a la baja. Mientras tanto, tendencias como “hot girl summer” y main character energy” promueven el amor propio sin ironía y de forma abierta. Son una generación harta de que les digan que bajen el tono, y buscan celebridades serias para idolatrar en el proceso. ¿Y quién mejor para elegir que las marginadas por sus antecesores generacionales?

Los gustos de Hathaway y Deschanel tampoco están solos en esto. Otros tipos alegres de niños de teatro también tienen su momento, desde Andrew Garfield hasta Ariana DeBose de West Side Store. Los intentos de promover críticas similares también se reducen rápidamente. Tomemos como ejemplo el artículo un poco mordaz del Daily Beast de enero sobre la coprotagonista entusiasta, amante de la música y sin disculpas teatrales de DeBose, Rachel Zegler, en West Side Story. Afirmó, de forma burlona, que se está “convirtiendo en la nueva Anne Hathaway”. La respuesta desdeñosa al artículo demostró que el apetito por la crítica antiseria ya no existe. “No vamos a hacer esto de nuevo”, parecía ser la reacción general.

Para la generación más joven, hay asuntos más apremiantes que descifrar si las historias de Instagram sinceras de Zegler, llenas de mensajes de “el Universo” para ella misma, son dignas de condena. O los llamados recientes de Drew Barrymore para correr afuera bajo la lluvia. En el gran esquema de las cosas, nuestra cosecha actual de celebridades serias, con toda su energía exuberante y directa de niños de teatro, es en última instancia inofensiva. Deja un estado de ánimo cultural carente de ironía, que puede inspirar a las generaciones mayores a poner los ojos en blanco. Pero después de años de menospreciar y cuestionar a las mujeres por nada más que sus personalidades, es un cambio de ambiente que solo puede ser positivo.