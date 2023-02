Andy Reid, el coach que probó la gloria con los Philadelphia Eagles y ahora se ha convertido en su rival

Andy Reid tendrá que enfrentar a su ex equipo en el Super Bowl LVII (Foto de: Christian Petersen/Getty Images)

Andy Reid puede parecer el personaje más carismático de toda la NFL, por su talla, su destacado bigote y por su reconocido amor a las hamburguesas, además de ser el quinto entrenador en jefe con más victorias en la historia de los emparrillados (268). La historia de Andy Reid es una más de las entretenidas historias que se archivan en la NFL, y que en momentos especiales, es preciso contarlas de nuevo. Dentro de una amplia variedad de historias parecidas a cuentos, la de Reid refresca la memoria de todo lo que puedes llegar a hacer con el paso del tiempo y que, para lograr nuevos objetivos, tendrás que volver a tus inicios.

Reid ha transformado a Kansas City en un equipo casi perfecto. Los Chiefs, de las últimas cuatro temporadas, se han hecho presentes en dos Super Bowls, aunque solamente se han podido llevar uno, el de 2020. A pesar de ello, el equipo es el más regular de toda la NFL. Desde la llegada de Reid al Arrowhead, los Chiefs han logrado avanzar a la postemporada en ocho de las nueve temporadas, de las cuales, en cuatro ocasiones disputaron la final de la Conferencia Americana. A partir de ese momento, Andy se mantiene con una marca de 117-45, además de 11 victorias más en playoffs. Sin duda alguna, su nombre se guardará en los anales del equipo.

The @Chiefs got Andy Reid a cheeseburger for Christmas. 😂🍔 pic.twitter.com/hF1Om7xsp6 — NFL (@NFL) December 24, 2022

Ahora, para poder conseguir su segundo título de la NFL, Reid tendrá que enfrentar a su viejo equipo, las los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LVII. La historia de Andy comenzó en la ciudad del amor fraternal en 1999. De sus 24 años de carrera como entrenador en jefe, 14 de ellos fueron en el costado de Filadelfia. Con el equipo The Birds ganó todo, excepto un Super Bowl. Después de ser entrenador asistente por algún tiempo, Andrew se colocó como el head coach del equipo, pero rápidamente se dio cuenta de lo que requería su nuevo cargo.

Reid renovó no solo sus esperanzas, sino las de toda una ciudad que le es completamente fiel a su equipo. A partir de la temporada del 2000, las Eagles encadenaron cinco apariciones consecutivas en playoffs y en todas llegó a las finales de la Conferencia Nacional, aunque solo pudo ganar la última de ellas en 2005 y que le permitió disputar el Super Bowl XXXIX. Mismo que perdieron a manos de Tom Brady y los New England Patriots.

Andy Reid mientras se mantuvo en Filadelfia (Foto de: Drew Hallowell/Philadelphia Eagles/Getty Images)

La huella de Reid en Filadelfia quedó marcada en dos aspectos: se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la franquicia (234) y el que más victorias cosechó (140, incluidos los de postemporada). Fueron seis títulos divisionales y donde desde 2001 hasta 2012 se convirtió en el vicepresidente ejecutivo de operaciones del equipo y gerente general a su vez.

No hay plazo que no se cumpla y el ciclo de Andy Reid con los Eagles tuvo que darse por concluido en 2012. Después de no meter al equipo a postemporada en dos ocasiones consecutivas, la organización decidió no renovarle su contrato y justo en aquella última temporada que estuvo al frente, el equipo terminó con marca de cuatro partidos ganados y 12 perdidos. La noche del 30 de diciembre de ese año, Andy estuvo presente en su último partido y cayó 42-7 con los New York Giants. Esa fue la gota que derramó el vaso y rompió el matrimonio laboral de 14 años.

El fenómeno de Kansas City

Una semana más tarde, los Kansas City Chiefs lo anunciaron como su nuevo Head Coach. A partir de ese momento, Reid comenzó una verdadera revolución en el equipo que, antes de la llegada de Andy, únicamente tenía tres actuaciones en postemporada y en todas se quedaban en la Ronda de Comodines. El efecto de Reid fue inmediato. En la última temporada los Chiefs únicamente habían ganado dos encuentros y para el primer año con el nuevo coach sumaron 11 victorias y se metieron a los playoffs.

Además de los resultados rápidos, Reid cambió la historia de la franquicia. En los 14 años que Reid se mantuvo en Filadelfia, Kansas tuvo cinco entrenadores distintos. El optimismo del nuevo entrenador tenía que contagiar a todos, por ello es que Andy había tenido que hacer una limpia en el vestidor; incluso despidió a Nick Sirianni, que era entrenador de receptores y ahora es su rival en la final. Reid comenzó a construir sus propios castillos desde ahí y con su propio equipo de trabajo.

Filadelfia entiende la importancia este encuentro (Foto: Mark Makela/Getty Images)

Los nuevos Chiefs únicamente se perdieron de la fase final de la temporada 2014. Desde ese entonces, Kansas City no ha fallado a ninguna cita para disputar el trofeo Vince Lombardi. Ellos se han mantenido como protagonistas de las últimas cinco finales de la Conferencia Americana.

Aunado al cambio radical en los vestidores, a la nueva idea demoledora y ganadora del equipo, se le unió Patrick Mahomes en 2017, el que es considerado el mejor Quarterback de la nueva generación de futbolistas. Lo cual también se convirtió en un aliciente para que Reid pudiera conseguir su primer título de un Super Bowl. Esto después de que en 2020 pudieran vencer a los 49ers de San Francisco, en la edición LIV. Un año más tarde, los Chiefs se volvieron a hacer presentes en el Super Tazón, pero enfrente se toparon a Tom Brady y los Buccaneers que no se permitieron perder en su propio estadio.

Andy Reid con el trofeo de campeón del Super Bowl LIV (Foto de:TIMOTHY A. CLARY / AFP) (Foto de: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

Luego de un año de ausencia en el Super Bowl, Andy Reid tendrá que vencer a su ex equipo para poder conseguir su segundo trofeo grande de su carrera. Reid también le cambió la cara a Filadelfia en su momento, pero ahora disfruta de las mieles del éxito que ha construido en Kansas.

