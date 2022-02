Ancelotti: "No tengo ningún problema con Hazard"

Carlo Ancelotti brindó una conferencia de prensa antes de recibir a Granada el domingo por La Liga. El entrenador italiano confirmó las bajas de Vinícius Júnior y Karim Benzema, y aclaró que no tiene problemas con Eden Hazard.

Sobre la ausencia de Benzema, Ancelotti declaró: "Benzema no jugará. Ha mejorado, pero todavía no está al cien por cien. Entrenó ayer pero hoy no, hay que esperar dos o tres días más. Por supuesto que sentimos la falta de Benzema, es el máximo goleador de la liga, ha marcado muchos goles esta temporada para Real Madrid. Es una gran pérdida, es un golpe. Sin Benzema es más difícil, pero sin Benzema hemos ganado partidos. Creo que lo hemos hecho bien sin Karim Benzema".

Luego explicó la situación de Hazard: "No hay problemas entre el jugador y yo, está entrenando, ahora está en forma. Pero luego tengo que decidir quién creo que es mejor para el equipo. Simplemente preferí a un jugador diferente".

"Hazard jugó contra Elche, no es como si no estuviera jugando. No hay un problema personal con él, tampoco hay un problema físico, no hay ningún problema que no estemos compartiendo sobre Hazard. No hay secretos", completó.

Gareth Bale, tampoco fue utilizado en el partido de la Copa del Rey y fue filmado riéndose cuando se le dijo a Hazard que volviera a sentarse con 18 minutos restantes después de haber salido a calentar. Ancelotti dijo que no vio el incidente.

"No lo vi, no sé por qué se rió, y no me parece importante. Queríamos poner a Hazard en la prórroga y por eso calentó. Tres jugadores tienen que calentar, eso es lo máximo. Quería que mis jugadores calentaran, turnándose, no podía enviar a seis jugadores a calentar", explicó el DT.

Por último, cuando le preguntaron por la eliminación en la Copa, Ancelotti concluyó: "No estoy dolido, estoy acostumbrado a esto, a vivir estos momentos. Es una confirmación de que soy el entrenador de Real Madrid y siempre tienes que tomar decisiones, y a veces tienes razón y te equivocas. Nada nuevo. Estoy tan feliz de ser el entrenador aquí, no me molestan las críticas. Me mantienen alerta. También te hace pensar las cosas un poco más".

Foto: Getty Images