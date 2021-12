Ana Rosa Quintana reaparece por Navidad con un importante deseo

Con una gran sonrisa y llena de energía para adornar su casa en estas fiestas, así ha reaparecido Ana Rosa Quintana. La periodista, que en estos últimos meses no deja de recibir muestras de cariño, ha dedicado un mensaje en el que comparte el importante deseo que ha pedido a la Navidad: "Fuerza, salud y armonía para todos". La presentadora de Mediaset, a la que vemos muy favorecida con un conjunto de rayas y unos altos tacones colocando en una escalera los adornos del abeto de su salón para que luzcan perfectos, aparece muy animada y dispuesta a disfrutar de unos días únicos en compañía de sus seres queridos. Su marido, sus hijos y el resto de familiares son su gran motor en el proceso de recuperación en el que está inmersa tras ser diagnosticada de cáncer de mama.

Desde que a comienzos de noviembre anunció en el programa que lleva su nombre con gran entereza que padece un carcinoma en una mama, Ana Rosa se ha mostrado en todo momento animada y vitalista. La periodista de 65 años (hará 66 el próximo 12 de enero) confía plenamente en los médicos, sabe que tendrá un final feliz y reconoce sentirse "una afortunada por tener tanto amor alrededor". El mundo de la televisión se ha volcado en trasladarle toda su energía durante este proceso y ahora que ha reaparecido por Navidad lo han vuelto a hacer. "Feliz Navidad. Cuídate mucho, valiente", ha dicho Carme Chaparro; "Feliz Navidad jefa", le ha deseado Toñi Moreno; "Feliz Navidad", ha escrito Anne Igartiburu; "Guapa", ha señalado Alessandro Lequio. Además, otros rostros conocidos como Fiona Ferrer, Paula Echevarría, Mario Vaquerizo, Máximo Huerta, David Cantero o Jacqueline de la Vega le han dedicado palabras de cariño.

Ganadora de un Ondas, un Micrófono de Oro y cuatro TP de Oro, entre otras distinciones, Ana Rosa es una trabajadora incansable. A pesar de que en estos momentos no se pone frente a las cámaras, sí sigue trabajando detrás en la productora y está pendiente de sus compañeros, a los que considera ya parte de su familia después de tantos años compartidos. Cuando a mediados de noviembre Sonsoles Ónega estrenó Ya son las ocho, ella quiso darle una sorpresa a su amiga haciendo una breve visita al plató. Además, escasos días antes de comenzar la Navidad salía a comer con Alessandro Lequio y Joaquín Prat, con los que también organizaba anteriormente otro plan al que se sumaban más miembros del equipo como Patricia Pardo y Ana Terradillos. También ha compartido mesa estas últimas con Omar Montes con motivo del lanzamiento de su docuserie, El Principito.

La periodista, cuya trayectoria profesional comenzó en la radio, asegura que "la vida cambia en un instante", pero lo afronta con mucho ánimo y decidida a llevar una rutina lo más normal posible. Además, es la segunda vez que Ana Rosa padece cáncer. La primera fue muy diferente, al menos públicamente, ya que no compartió la noticia puesto que no quería alarmar a sus hijos pequeños. A la presentadora le detectaron un tumor de grado uno en una mama en verano de 2010, pero no dejó de ponerse cada día frente a los espectadores. Se sometió a una operación y a un tratamiento de radioterapia que compaginó con sus obligaciones laborales. No fue hasta ocho años después, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, cuando habló por primera vez de su experiencia.

Ana Rosa Quintana y sus grandes apoyos: su marido y sus tres hijos

