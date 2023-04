Análisis de perspectivas de EA, Nintendo, Take-Two y más





Nick McKay, vicepresidente de Equity Research de Wedbush Securities, que cubre los sectores de videojuegos y software de entretenimiento, compartió su visión sobre algunos de los mayores impulsores de la industria, como Electronic Arts Inc (NASDAQ:EA), Nintendo ADR (OTC:NTDOY), GameStop Corp. (NASDAQ:GME) y Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO).

Durante una entrevista con el presentador Joel Elconin en PreMarket Prep de Benzinga el miércoles, McKay afirmó que el sector de los videojuegos ha sido “un sector atractivo para observar durante los últimos 10 años y debería serlo en el futuro previsible”.

El analista habló sobre las ligas de deportes electrónicos y la intención de muchos editores importantes, como Activision Blizzard Inc (NASDAQ:ATVI) de ganar mucho dinero con su propia liga de deportes electrónicos.

Pero la industria de los deportes electrónicos no es tan sólida como puede parecer: “Ha sido difícil para alguien idear un modelo comercial atractivo para las E-Leagues”, afirmó McKay. “Los califico como publicidad de algunos de los juegos más grandes de estos grandes editores, que los usan para atraer nuevos usuarios que quizás no estarían interesados en los títulos sin esas ligas”.

¿Cuál es el sentimiento sobre los gigantes de los videojuegos?

Electronic Arts, GameSpot, Take-Two Interactive y Nintendo

Cuando se le preguntó acerca de Electronic Arts (EA), McKay recordó que la compañía de videojuegos, que tiene su sede en Redwood City, California, se está preparando para el muy esperado lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor el 28 de abril, y las primeras críticas ya parecen positivas.

El juego anterior de Star Wars de Electronic Arts vendió 8 millones de unidades en solo un mes y medio y 10 millones de unidades en cuatro meses y medio. “Las expectativas para este juego también son bastante significativas”, afirmó McKay.

McKay también habló sobre el desempeño reciente de GameStop. La compañía sorprendió a los inversionistas al tener un desempeño mucho mejor de lo esperado en el último trimestre, obteniendo ganancias.

“El desafío en GameStop es que hay dos lados del negocio que importan: está el lado del software, pero con el tiempo la gente tiende a comprar estos juegos digitalmente, en lugar de ir a la tienda y comprarlos”, expresó. “Game Stop obviamente sobresale en lograr que la gente compre software en la tienda, por lo que hay un obstáculo significativo a largo plazo proveniente del lado del software”.

“Por el lado del hardware, la PS5 de Sony Group Corp. (NYSE:SONY) lo ha hecho realmente bien en los últimos trimestres. Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) y Nintendo han tenido más desafíos. Así que, por lo que respecta al hardware, de momento se está apostando por la PS5", añadió.

McKay aseguró que la posible adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría impulsar la demanda del hardware de Microsoft.

Cuando se le preguntó acerca de Nintendo, McKay señaló que el reciente lanzamiento de la película Super Mario podría llamar más la atención sobre el contenido de Nintendo. Sin embargo, la demanda de Nintendo Switch, que ha estado disponible desde 2017, puede estar disminuyendo. No ha habido anuncios sobre recortes de precios, una versión actualizada del Switch o un sucesor. Se espera que el próximo lanzamiento del nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild en mayo sea uno de los juegos más importantes del año.

Además, la adquisición por parte de Take Two del desarrollador de videojuegos móviles Zynga ha generado dudas entre los inversores sobre el mercado de los juegos móviles, que tuvo problemas el año pasado. Take-Two tiene una gran cartera de juegos y planes para lanzar GTA VI, uno de los videojuegos más esperados en años.

Si bien quedan dudas sobre la orientación de la compañía para el año fiscal que finaliza en marzo de 2024, McKay creía que Take Two es una jugada convincente a largo plazo.

“Entre el catálogo de juegos, el potencial de avance en móviles y lo grande que podría ser este 'GTA VI', es una apuesta a largo plazo bastante convincente en nuestra opinión, compensada un poco por las dudas en torno a lo que van a pronosticar dentro de un mes y medio."

¿Y qué pasa con AppLovin, Playtika, Unity, SciPlay y Getty?

Con respecto a AppLovin Corp (NASDAQ:APP), McKay explicó que el negocio publicitario de la compañía es un aspecto particularmente atractivo de sus operaciones. Creía que cuando la publicidad regrese a los juegos móviles a lo grande, Applovin y Unity Software Inc (NYSE:U) estarán en una buena posición para beneficiarse. El motor de Unity se usa para la creación de juegos, y siete de cada 10 juegos lo usan, lo que le da a la compañía una base sólida en el negocio de los juegos móviles, aunque gradualmente se está adentrando en formas de juego más avanzadas.

“A medida que la economía vuelva a repuntar, debería verse fluir el dinero en publicidad, y cuando el dinero fluya en publicidad se dirigirá hacia los juegos como una oportunidad de crecimiento convincente dentro del entretenimiento. Unity obviamente debería estar en una buena posición para beneficiarse de ese flujo”, dijo McKay.

El experto también habló sobre Playtika Holding Corp(NASDAQ:PLTK), la empresa de entretenimiento digital con sede en Israel que se especializa en el desarrollo y publicación de juegos móviles.

“Playtika es casi todo el gasto en el juego, por lo que no tiene un negocio publicitario importante en absoluto. Realmente dependes de su capacidad para seguir involucrando a los usuarios en sus juegos. Está entre las mejores empresas que cubrimos a la hora de extraer más dinero de su base de jugadores a lo largo del tiempo, por lo que cuenta con un buen núcleo de jugadores que gastan bastante de media”, explicó.

Con más ingresos disponibles para gastar en estos juegos a medida que la economía se recupera, McKay dijo que la empresa tiene una gran oportunidad de crecimiento.

El enfoque de SciPlay Corp. (NASDAQ:SCPL) en los juegos de casino sociales los convierte en un excelente operador dentro del espacio. McKay aseguró que sus juegos serán más difíciles de dejar para los jugadores debido a su naturaleza. Sin embargo, señaló que “lo que frena a SciPlay en términos de interés más amplio entre los inversores es que tiene un flujo bastante bajo. Su empresa matriz, Light and Wonder, posee más del 80% de las acciones, por lo que tiende a no ver un gran volumen de acciones todos los días”.

McKay habló de Getty Images Holding Inc (NYSE:GETY), empresa estadounidense-británica de medios visuales y proveedora de imágenes de archivo, fotografía editorial, video y música. Getty posee una biblioteca de más de 477 millones de activos. El experto destacó que Getty cubre eventos importantes como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y las elecciones estadounidenses. Los ingresos de la empresa se ven afectados por la naturaleza cíclica de estos eventos, siendo los años pares más rentables que los años impares.

“Una de las razones por las que las acciones de Getty cayeron el mes pasado es que proporcionaron un pronóstico para 2023 que reflejaba esa dicotomía entre años pares e impares”, dijo. “Pero tenemos la esperanza de que, a largo plazo, su colección de activos y servicios que brindan a diferentes consumidores y empresas los posicione para el crecimiento en el futuro previsible”.

Foto: Shutterstock

