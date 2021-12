Amazon eliminará el servicio de rastreo de Internet Alexa

Con el nombre completo de Alexa Internet, el servicio rastrea la popularidad de los sitios web monitoreando el tráfico mientras los usuarios navegan por ellos. Lo hace con un software que se instala en un pequeño número de navegadores web, o cuando los sitios web deciden instalar ese software en su propio sitio web.

Esa información se utiliza para elaborar clasificaciones de los sitios web más populares del mundo, aunque no siempre son fiables dada la forma en que se reúne la información. No obstante, se ha convertido en una forma útil de medir la popularidad de los sitios web cuando sus propietarios no pueden revelar esa información, y se utiliza en Wikipedia y otras fuentes.

Pero ahora será eliminado, dijo Amazon. La empresa tomó la “difícil decisión de retirar” el servicio a partir de mayo, aunque ya no es posible comprar nuevas suscripciones.

No dio ninguna información sobre los motivos del retiro del servicio.

“Después de dos décadas de ayudar a encontrar, alcanzar y convertir su audiencia digital, hemos tomado la difícil decisión de retirar Alexa.com el 1 de mayo de 2022”, señaló. “Gracias por hacernos su recurso de referencia para la investigación de contenidos, el análisis de la competencia, la investigación de palabras clave y mucho más”.

Alexa Internet es menos conocida que el asistente de voz que vive en el Echo, aunque en realidad es más antigua. Fue fundada hace 25 años y comprada por Amazon unos años después.

No se cree que los dos nombres estén vinculados, aunque comparten una inspiración. Amazon ha dicho que el nombre de Alexa se eligió en parte porque el sonido “x” es más fácil de reconocer; se dice que tanto Alexa Internet como el asistente de voz se llamaron en parte en referencia a la Biblioteca de Alejandría.