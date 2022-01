Allison: "El árbitro falla, pero con el VAR las decisiones fueron correctas"

Alisson fue uno de los protagonistas del partido entre Ecuador y Brasil. El arquero de Liverpool casi es expulsado en dos ocasiones por Wilmar Roldán por presuntas jugadas peligrosas, pero el VAR lo salvó de que la verdeamarela se quedara sin arquero.

Ante esto, el guardameta habló sobre lo ocurrido frente a los ecuatorianos y dejó en claro que la altura no afectó a la canarinha sino el campo del estadio Rodrigo Paz.

"Creo que hice los movimientos técnicos que tuve que hacer en los dos momentos. En las dos acciones hubo choque, pero tenía el control de la situación. En ambas jugadas el balón estaba más para mí que para los oponentes", aseguró el brasileño.

"Yo creo que sí así es el arbitraje. A veces el árbitro falla, pero después con el uso del VAR, en mi opinión, fueron las decisiones correctas. Hoy en el fútbol tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias externa y hoy fue un juego increíblemente difícil con dificultades en el campo, con las acciones polémicas que sucedieron", agregó.

Finalmente, mencionó que la altura no fue un factor importante durante el encuentro: "No fue la altura. Definitivamente fue el campo. No hay condiciones de juego positivas que tenga nuestro equipo. Esto se interpone en el camino de un equipo al que le gusta construir, que le gusta poner la pelota en el suelo, jugando a primer toque".

Foto: SANTIAGO ARCOS/POOL/AFP via Getty Images