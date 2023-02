All you need is love: Tributo gratuito a The Beatles en Balboa Park

¿Fan de The Beatles? Entonces definitivamente no puedes perderte de un tributo que se le hará a la banda de rock británica en uno de los escenarios más bonitos de San Diego, el Spreckels Organ Pavilion, el anfiteatro ubicado en Balboa Park.

¿Cuándo se llevará a cabo este concierto? Será el próximo domingo 19 de febrero. El tributo será protagonizado por Lauren Leigh-Martin como la cantante principal, Richard Tbone en la batería, Alex Benesteli como director y Raúl Prieto en el órgano.

Cabe destacar que este concierto, que iniciará a las 2 de la tarde, se llamará “All you need is love”. De acuerdo con lo indicado en la invitación oficial:

Un concierto tributo a la famosa banda británica que presenta algunos de sus grandes éxitos como All You Need is Love, Helter Skelter, Lady Madonna, All Together, Penny Lane y más

Así que ya sabes, si quieres pasar un buen momento, escuchando canciones de una de las bandas más queridas y populares del mundo, asiste al parque Balboa, además el concierto es gratis y luego de este (o antes) puedes pasear por el hermoso lugar.

VIDEO RELACIONADO: Explora Balboa Park