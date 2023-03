Alicia Machado amenaza: “En ‘Juego de mentiras’ Pepe Gámez y yo vamos a ¡reventarla!”

Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo protagonizan el thriller ‘Juego de mentiras’, teleserie que sigue la vida de César Ferrer (Bethke), un hombre bueno y trabajador que adora a su hija Noelia. Cuando su esposa Adriana (Camargo) desaparece, todas las pistas apuntan hacia él como el principal sospechoso. Para evitar que le arrebaten a su niña de 8 años, César se arriesga a investigar por su cuenta las pistas sobre la desaparición de su mujer… descubriendo que ella llevaba una doble vida y no era la persona que todos conocían. La serie también cuenta con las actuaciones de dos de los concursantes más polémicos de la ‘Casa de los famosos-3’: Aylín Mújica y Pepe Gámez. “No tienen ni idea lo buenos que están los libretos de ‘Juego de mentiras’, un thriller muy emocionante”, adelanta Gámez que encarna a Chuy, un jardinero soñador y pasional que está enamorado del personaje que interpreta la ex Miss Universo Alicia Machado, quien quedó fascinada con el actor de 39 años. “Gámez y yo hacemos una pareja increíble”, contó la Machado entusiasmada. “Es un chamo con muchísima disciplina que me encantó… ¡Pepe y yo vamos a reventarla!”

TWITTER: @doraluzv12