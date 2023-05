Alfredo Gachúz, el pateador mexicano que pelea por una oportunidad con los Steelers

Alfredo Gachúz es el nuevo mexicano enrolado en la NFL, los Steelers lo convocaron para probarse con el equipo (Foto de: David Eulitt/Getty Images)

México siempre está cercano a la NFL de alguna forma u otra. A lo largo de la historia, distintos futbolistas nacionales han formado parte de distintas organizaciones dentro de la mejor liga de futbol americano en todo el mundo. La apertura para los jugadores internacionales también se ha ido ampliando en mayor medida durante los últimos años y por ello es más común ver futbolistas de otras nacionalidades compitiendo por entrar a la élite. Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez son dos mexicanos que pelean por entrar en el roster inicial de Dallas y los 49ers, respectivamente desde hace un par de años.

Ahora, se difundió la noticia de Alfredo Gachúz, un pateador que recibió una llamada que, de momento, cambiaría el destino de su carrera. Gachúz jugó durante su etapa universitaria con los Borregos del Tec de Monterrey Campus Estado de México, donde consiguió imponer la marca del gol de campo más largo de la categoría con una patada de 61 yardas. Después de concluir su estancia en la universidad pasó a formar parte de los Raptors del Valle de México, de la Liga de Futbol Americano (LFA). Sin embargo, por el momento, pausará su carrera en México para enrolarse en un campamento con los Pittsburgh Steelers.

Los Acereros comenzaron con la organización de los Rookie Minicamps, que todos las franquicias llevan a cabo y donde son invitados, en su mayoría, los futbolistas universitarios que no fueron seleccionados durante Draft y ahora son agentes libres. Estos campamentos funcionan como vitrinas para que los jugadores demuestran lo mejor de sí y puedan recibir una “última” oportunidad.

La invitación para Gachúz no fue mera coincidencia, el pateador mexicano fue convocado después de asistir en abril a un campamento de pateadores que los mismos Steelers montaron en la Ciudad de México. Mismo que también fue visoreado por Raúl Allegre quien es ex futbolista mexicano de los Ravens de Baltimore, Colts de Indianápolis, New York Jets y New York Giants y dos veces campeón del Super Bowl. Además de que también fueron supervisadas por el ex kicker de los Acereros, Shawn Suisham. Ahí, Gachúz sorprendió a los scouts tras conectar goles de campo de más de 50 yardas, y la cereza del pastel fue cerrar la prueba con el disparo más largo, de 58 yardas.

Omar Khan, gerente general del equipo acerero fue el encargado de ponerse en contacto con el futbolista mexicano para notificarle que estaba invitado a probarse con el equipo. En un video compartido en las redes sociales, Khan llamó al futbolista de 26 años de edad y le hizo saber que fue observado por los especialistas del equipo a principios de abril y, si él aceptaba, lo esperarían a las nuevas pruebas. Sin embargo, Alfredo también tiene otra invitación de parte de los Toronto Argonuts, campeones de la Canadian Football League.

“Me gustan este tipo de pruebas. A esta vinieron los mejores del país y sabía que no sería sencillo sobresalir, pero fue un gran día y me tocó quedar arriba”, señaló Gachúz cuando terminó su participación en las pruebas de la Ciudad de México.

El momento en el que Alfredo Gachúz recibió la llamada de nuestro GM Omar Khan, donde le extendió la invitación al Steelers rookie minicamp.



Mira el video completo aquí: https://t.co/YgJeH0YMs1 pic.twitter.com/Htc1OfqFSk — Steelers en Español (@LosSteelers) May 12, 2023

¡A romperla! 🚨



Alfredo Gachúz, pateador mexicano de los Raptors de la LFA, irá a probarse al campamento de novatos de los Steelers en la NFL. 🏈



¡Con todo, Alfredo! 🇲🇽 pic.twitter.com/gUDve9kgAI — Antonio de Valdés (@adevaldes) May 12, 2023

En los últimos años, los Steelers han llevado a cabo distintas dinámicas dentro de México para involucrarse más tanto con los aficionados como con jugadores que puedan llegar a tener proyección para las jugar en la élite.

Por supuesto que Gachúz aceptó la oportunidad y viajó a Pittsburgh para realizar las pruebas con el resto de los jugadores novatos. El proceso irá del 12 al 14 de mayo y aunque se haya presentado, no quiere decir que ya tenga un puesto asegurado en el roster principal. En sus tres días de entrenamiento, los futbolistas todavía pueden volver a ser convocados en futuros campamentos. En redes sociales, el futbolista mexicano ya portó los colores de la franquicia y estará a la espera de lo que pueda pasar con él. Pero estar entrenando con la élite del futbol americano es dar un paso profundo.

