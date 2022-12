Alexia Putellas hizo historia en el año en el que el fútbol femenino se reivindicó y triunfó

Parecía que, tras alzarse con el Balón de Oro y el Globe Soccer Awards a la mejor futbolista, el 2021 iba a ser el mejor año desde el punto de vista profesional para Alexia Putellas, pero el 2022 ha sido, si cabe, aún mejor. Aunque su carrera iba a vivir un parón inevitable tras lesionarse una rodilla justo unos días antes de que comenzase la Eurocopa femenina de fútbol, en octubre hacía historia al ganar su segundo Balón de Oro y al convertirse así en la primera deportista española en lograrlo.

Y eso ocurría precisamente en un año en el que, por fin, el fútbol femenino acaparaba la atención que merece tras años a la sombra del masculino. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero las audiencias récord, con más de 365 millones de espectadores en todo el mundo, ya demuestran que la posición es ahora bien distinta. Solo en España, tres millones de personas estuvieron pendientes de su televisión en el encuentro de cuartos de final de la Selección contra Inglaterra. Un dato que, comparado a los 150.000 espectadores de media que tenía un partido de estas características, es prueba fehaciente que el fútbol femenino por fin ocupa un lugar destacado en nuestro país.

Sobre el terreno de juego, las jugadoras españolas conseguían pasar a cuartos de final a pesar de no contar con Alexia Putellas. Aunque no llegarían a semifinales, lograron la visibilidad que se les negó durante años y, poco después, quince de ellas protagonizaban un 'motín' contra el seleccionador nacional, Jorge Vilda, cuya destitución pedirían.

Putellas, ajena a esa situación por estar de baja a causa de la lesión, atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida profesional. No imaginaba que volvería a ser reconocida como la mejor futbolista del mundo: "El 5 de julio me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible" -decía al recoger el Balón de Oro-. “Creía que se recordaría lo más reciente, la Eurocopa”.

No fue así. Su impecable juego recibiría el merecido reconocimiento y ella agradecía a France Football, la revista francesa que organiza los premios, que hayan valorado los meses previos a la lesión. También a la Federación Inglesa, por cómo habían acogido la Eurocopa, al su club, el Barça, y especialmente a su familia.

Su madre y su hermana "son un pilar importantísimo" en su vida porque, como contaba hace unas semanas en una entrevista en ¡HOLA!, están a su lado "tanto en los buenos como en los malos momentos". "Me ayudan muchísimo", aseguraba. "Creo que todos los deportistas de élite estarán de acuerdo conmigo en que es fundamental tener un entorno estable, como el que yo tengo".

También contaba en las páginas de nuestra revista que es a su padre, Jaume, a quien se lo debe todo: "Fue quien le dio normalidad a mi decisión de jugar al fútbol". Fallecido en 2012, Alexia le echa mucho de menos: "Me da pena que no pueda estar aquí para ver lo que he conseguido y lo que me queda por conseguir".

Putellas se ha convertido, por mérito propio, en un auténtico icono futbolístico a nivel mundial hasta tal punto que hace tan solo unas semanas se estrenó un documental sobre su vida, titulado 'Alexia, Labor Omnia Vincit', de Amazon Prime Video. Pero ya era un referente para muchas niñas desde hace años, algo muy importante para ella, que no había mujeres futbolistas de alto nivel cuando era pequeña. Por eso, en 2021, publicó una serie de libros infantiles titulados 'Alexia, superfutbolista', con el objetivo de derribar barreras y brechas de cristal en la infancia.