¡Alejandro Speitzer ya no se esconde! Así presumió a su nueva chica tras terminar con Shannon de Lima

Juan Naharro Gimenez/WireImage Alejandro Speitzer

Sin dudas a Alejandro Speitzer, elegido como uno de los hombres más guapos del mundo en 2021, no le faltan las pretendientes. Luego de que el galán confirmara que era novio de Shannon de Lima, se le ha visto con otra hermosa joven en sus redes sociales.

Speitzer suele ser bastante reservado con sus relaciones amorosas. De hecho, no fue nada fácil hacer que el actor admitiera hace unos meses que estaba saliendo con la ex de Marc Anthony. Por eso resulta tan asombroso que ahora se haya dejado ver públicamente con Ana María Vallarta, quien sería ¿su nuevo amor?

El mexicano compartió una hermosa foto en blanco y negro de ambos, solamente acompañada de un corazón.

En sus historias de Instagram también compartió una foto junto a la joven tomando el sol y disfrutando del mar en España, país donde Speitzer se ha asentado para seguir su carrera actoral.

Las imágenes junto a su nueva chica han desatado todo tipo de comentarios, desde los más agrios hasta quienes se alegran por esta nueva etapa en su vida. Pero lo que más preocupa a los seguidores es saber qué pasó con De Lima. "Y qué pasó con Shannon? Como cambian de novixs tan rápido 😢", "Y ahora que pasó con Sharon😭🤣", "Qué está pasandoooo", "Que alguien me explique quién es ella? Qué está pasando y la Sharon?", se preguntaron.

Alejandro Speitzer IG

Hasta el momento Speitzer no ha dado ninguna explicación del por qué de su separación con De Lima, pero su hermano Carlos Speitzer respondió a la prensa luego de que le preguntaran qué había sucedido entre ellos.

"No es un tipo de pleitos, tampoco yo, no nos enseñaron así en casa, simplemente las cosas a veces pues no pasan y esta vez no pasó, pero bien, él contento… pues así como pasa, no sé si no se llevaron bien, simplemente se dieron cuenta que igual y no era por ahí", aseguró.

En los últimos tiempos a Speitzer se le han conocido otros amores como la actriz de origen español Ester Expósito, la artista Minnie West y la protagonista de la serie Mariposa de Barrio, Samadhi Zendejas.