Alejandro Sanz "feliz" de fichar por la discográfica Sony Music Entertainment

Madrid, 14 jun (EFE).- El cantante español Alejandro Sanz se manifestó "feliz" de fichar por Sony Music Entertainment, según anunció este miércoles la discográfica en un comunicado, con una imagen del artista durante la firma de su nuevo contrato.

"Estoy feliz de unirme a esta familia, una compañía en la que tengo muchos amigos con los que comparto el amor por la música", indicó el cantante.

"Estoy seguro de que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta", afirmó el artista en declaraciones recogidas hoy por su nueva casa discográfica.

Sanz abandona así Universal Music, la discográfica de sus últimos cuatro discos de estudio, desde "La música no se toca" (2012) al más reciente, "Sanz" (2021), por la que fichó en 2011 tras su salida de Warner Music.

Sony Music no ofrece detalles sobre el contrato, como el número de discos que el madrileño se ofrece a grabar para esta compañía.

El autor de "Más" (1997), el disco más vendido de la historia de España, y también el de "El alma al aire" (2000), el segundo de mayor éxito comercial en este país, posee un total de 18 álbumes publicados, de los que ha despachado 25 millones de copias entre España, Latinoamérica y EE.UU.

El cantante español anunció el pasado mes en redes sociales una crisis personal.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", afirmaba en Twitter el pasado 27 de mayo.

No obstante, no suspendió la gira "Sanz en vivo" que está realizando y con la que ya ha recalado en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, congregando en total a más de 250.000 asistentes.

(c) Agencia EFE