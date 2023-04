Alcaraz: "No creo que tenga más opciones de ganar el título con Sinner fuera"

Barcelona, 21 abr (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que este sábado disputará las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó tras eliminar a su compatriota Alejandro Davidovich (7-6 y 6-4), no piensa que tiene más cerca revalidar el título por la retirada del italiano Jannik Sinner.

"No creo que tenga más opciones de ganar el título con Sinner fuera. He sufrido en mis dos últimos partidos y mañana me espera otra gran batalla", afirmó el murciano en rueda de prensa.

Y es que el italiano, octavo jugador del ranking mundial y último tenista que ha ganado Alcaraz (semifinales de Miami) no disputó este viernes los cuartos de final ante su compatriota Lorenzo Musetti al sentirse indispuesto.

En cambio, Alcaraz sí tuvo que emplearse a fondo ante Davidovich en unas condiciones complicadas a causa del viento, como sucedió en octavos de final ante Roberto Bautista.

"Como con Bautista, hoy también tuve que ponerme el mono de trabajo. La diferencia es que hoy he estado un poco más fino de golpes que ayer y he podido apretar un poco más la bola", explicó.

"Tanto Álex como yo hemos jugado un gran partido. La diferencia ha estado en los pequeños detalles. Yo los he aprovechado y esa ha sido la clave", apuntó Alcaraz, quien destacó que este tipo de partidos tan igualados les ayudan "a coger ritmo y confianza y a ser mejor jugador".

A Davidovich nunca se había enfrentado hasta hoy, "pero somos muy amigos y hemos entrenado muchas veces juntos". Al final del encuentro se han abrazado con complicidad: "Me ha dicho que espera la revancha pronto y yo le he contestado que pronto será, que seguramente nos enfrentaremos muchas más veces en el circuito".

Tras este triunfo, Carlos Alcaraz se medirá en semifinales al ganador del último duelo de la jornada entre el argentino Francisco Cerúndolo y el británico Daniel Evans.

"Con Evans he jugado una vez en rápida 'indoor' (le ganó en octavos de Viena 2021), así que son condiciones totalmente distintas. Y con Cerúndolo no he jugado nunca, pero me parece un jugador más de tierra", analizó. EFE

gmh/arh

(c) Agencia EFE