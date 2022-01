Alberto se siente fortalecido por el "efecto FMI": se refuerza su plan de reelección

Claramente el kirchnerismo perdió potencia. Difícilmente sea porque el albertismo lo erosionó, como algunos dicen, pero la idea de arreglar con el Fondo Monetario Internacional y anunciarlo con bombos y platillos, no estaba entre los objetivos del Instituto Patria.

Pero Alberto lo logró. Es un triunfo de doble vía: demostró que es capaz de manejar el frente interno y que también puede llevar una negociación con organismos internacionales de crédito, habitualmente hostiles a los gobiernos populistas.

Fue además una victoria discursiva: consiguió acordar mientras en la diatriba interna, en cada acto o presentación pública, el presidente iba contra el Fondo, lo culpaba de todos los males y juramentaba no acordar a costa de los argentinos. Un discurso que cuidaba el voto propio.

Es cierto, en el FMI también hay una búsqueda de recuperación de prestigio. Sus "recetas de salvataje" no han sido muy fructíferas casi nunca y mucho menos, los últimos años. Tiene que buscar la forma de mostrar que, alguna vez, sus propuestas llegan a un resultado favorable para el país endeudado.

"Metimos un gol de media cancha cuando faltaba un minuto para terminar el partido. Eso fue, ganamos por todos lados, ganamos en todos los frentes, ahora nosotros vamos por todo", asegura, exultante, uno de los hombres que acompaña al presidente, desde que atravesó el desierto, en aquellas épocas donde tuitear, era casi su único recurso político.

Desde hace un tiempo, mientras los rivales de Juntos postulan no menos de tres candidatos presidenciales probables, el oficialismo va chocando contra candidatos que se diluyen, que no logran posicionarse, que, al contrario, se escurren como arena entre los dedos ni bien surgen.

Eso no le venía nada mal al Presidente. Llegó el momento que la única opción era mandar a Alberto a buscar la reelección aunque sin ninguna chance. Al menos, no "quemaban" un candidato que, en otras circunstancias, podía ser viable.

Axel Kicillof es una muestra clara. "Hoy lo que tenemos por delante es intentar que Axel reelija en provincia, mantener los cargos ahí y esperar, no tenemos candidatos. No podemos mandar a Máximo al suicidio porque va a perder y se diluye su potencia política", explican desde la Orga.

Pero ahora Alberto se siente fortalecido. "No es más la única opción, es una buena opción. Esto puede permitir que el rebote lógico de crecimiento en medio de este caos de la pandemia, se potencie, tengamos otra holgura para manejarnos, para tomar medidas reales de crecimiento y producción", dice la fuente que tiene despacho en la Casa Rosada.

"Porque, además, la tendencia es a conservar, que el que está se quede dos períodos, si logramos poner mas o menos esto en marcha durante este año, ¿Por qué la gente correría el riesgo de cambiar?", razona la misma fuente.

Estamos citando a los referentes mas racionales, porque están también los exaltados, los que creen que todo está resuelto y que la marcha hacia el segundo mandato es un trámite, después de la gestión mas importante de este gobierno.

"Nos decían que éramos incapaces de llevar las relaciones exteriores, nos dejaron solos, y solos, nos arreglamos y encaminamos este despelote que nos dejaron. Porque ellos (la oposición) dice que el peronismo siempre les deja una bomba a punto de estallar ¿y esto que recibimos que era? ¿Cómo le llamas a pagar toda esta guita a dos años de mandato y con la pandemia en el medio? Bueno, no lloramos, la desactivamos y ahora hay que pasar cobrar", dice eufórico, un dirigente que muestra sus chats recientes con el apresidente.

Esos chats con Alberto que muchos tienen y hasta hace unos días no se mostraban, hoy son una chapa, una credencial de poderoso.

Los hay también menos optimistas, pero se los encuentra entre los kirchneristas. "La verdad, a nosotros nos vendría bárbaro que este siga, pero la cosa no es tan fácil. No sería la primera vez que se acuerda con el Fondo y todo te vuela a la mierd…igual. (Mauricio) Macri arregló, lo llenaron de plata, que no va a ser este caso, y todo se le rompió en pedazos igual. (Fernando) De la Rúa anunció el blindaje y a los tres meses se estaba subiendo al helicóptero ¿Te acordás del blindaje?". Me acuerdo.

Como sea que resulte, cualquiera sea el pronóstico que se termine cumpliendo, Fernández acaba de dar un paso, un gran paso, para posicionarse de cara a 2023 y es legítimo que intente aprovecharlo políticamente, si no hace uso de la inercia del acuerdo, no parece tener en el horizonte otro logro para mostrar y sus chances solamente dependerán, de los odios cada vez mas arraigados entre los candidatos opositores.