Alberto Fernández se apoya en los gobernadores en medio de la indefinición por las PASO

Alberto Fernández volverá hoy a recibir al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti - Créditos: @Presidencia

En los últimos días Alberto Fernández sumó varias reuniones con gobernadores e incluso visitó San Luis sobre fines de la última semana. Las imágenes que surgen de esos encuentros lo muestran al jefe del Estado aferrándose a los mandatarios provinciales, un hecho que los gobernadores agradecen y mantendrán en tanto y en cuanto no los complique en sus propias contiendas electorales a lo largo de 2023. Para hoy tiene previsto en agenda reunirse en Casa Rosada con Omar Perotti y Gerardo Morales, gobernadores de Santa Fe y Jujuy.

Tras haberse repuesto del episodio de salud que vivió en su paso por el G-20, Fernández retomó su agenda y solo en los últimos días, además de encontrarse con Alberto Rodríguez Saá en tierra puntana se reunió con los mandatarios de La Rioja y Catamarca, Ricardo Quintela y Raúl Jalil. Mientras que el lunes se mostró en La Plata con Axel Kicillof y en la semana previa lo hizo con Gildo Insfrán, de Formosa y Gustavo Bordet, de Entre Ríos.

En la previa los gobernadores del Norte Grande incluso lo habían invitado a formar parte del último encuentro que se realizó la semana pasada en Corrientes, pero al que el mandatario finalmente no asistió porque estaba retomando actividades tras su problema gástrico.

Entre los mandatarios provinciales y pese a las diferencias que pueden tener con el Gobierno nacional, sí admiten que le reconocen a Fernández el dinero que bajó a las provincias, sobre todo en obras públicas. En ese sentido algunos incluso evaluarían finalmente no desdoblar elecciones como una señal de “reconocimiento y agradecimiento” por la ayuda y el acompañamiento que brindó Fernández en sus tres años de Gobierno.

Un punto coincidente con el que evalúan cerca de Fernández, desde donde aseguran que “muchos gobernadores se afincan en Alberto porque él en el interior no mide mal”. Luego de lo que agregan que: “Los gobernadores agradecen las obras y el empleo porque acá hubo billetera sin castigo”.

Con una Cristina Kirchner absorta en sus problemas judiciales y a la crisis económica y social reinante que se le sumó el reciente conflicto con los movimientos sociales oficialistas, para Fernández mostrarse con los mandatarios provinciales significa un punto de respaldo en tiempos agitados. En los últimos meses, los gobernadores tuvieron un rol clave en la previa al ingreso de Sergio Massa como ministro de Economía, a fines de julio pasado, luego de mantener una reunión imprevista con Fernández. En ese sentido son varios los que le reconocen a Fernández el renunciamiento que hizo en ese momento. “Fue para mantener la unidad”, sostienen.

Alberto Fernández junto Ricardo Quintela, Gobernador de La Rioja - Créditos: @ESTEBAN COLLAZO

Cerca del Presidente también aseguran que los gobernadores “jamás” le hablaron “nada” respecto de la posible suspensión de las PASO. Algo que sí había mencionado el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el funcionario del Ejecutivo con mayor diálogo con los gobernadores.

Los mandatarios provinciales hablan sin tapujos del tema. Como hizo en un mano a mano en Corrientes con LA NACIÓN, el riojano Quintela, quien no oculta su oposición en relación a las PASO y consideró: “Yo me manifesté públicamente en contra, porque no solamente es un gasto innecesario de recursos financieros sino porque es innecesario llamar a votar a la gente cuando se presenta una sola lista por frente”. Tras lo que dijo que “en la próxima reunión que tengamos con el presidente Alberto Fernández, que será antes de fin de año, vamos a pedirle una definición: que se pronuncie por sí o por no”.

Sin embargo el tema no fue abordado en el encuentro que el mandatario provincial mantuvo esta semana con Fernández, como tampoco se habló en ninguno de los otros encuentros que los mandatarios tuvieron reuniones con el presidente los últimos días. Por lo pronto, en Balcarce 50 son varios los que consideran que el tema está fuera de discusión, luego de pasado el tiempo para poder discutirse en el Congreso.