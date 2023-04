Aitana posa así de espectacular en bikini, fotografiada por Sebastián Yatra

Después de verles juntos en Monterrey (México), Aitana Ocaña y Sebastián Yatra han decidido disfrutar de un romántico viaje solo para dos a República Dominicana. Desde allí, los cantantes están compartiendo sus fotos más especiales, demostrando no solo que están aprovechando al máximo de estos días sino también 'confirmando' a su manera lo que ya era un secreto a voces. Además, se han convertido en los mejores fotógrafos el uno para el otro, inmortalizando con sus teléfonos móviles las imágenes más espectaculares de su escapada al paraíso.

"República Dominicana, qué ganas tenia de conocerte, qué bonita sorpresa ha sido encontrarnos por fin", ha escrito la intérprete de Mon amour en su cuenta oficial, donde la hemos visto posando así de espectacular para Yatra. Rodeada de naturaleza y un mar de un intenso color azul, Aitana presume de curvas con un diminuto bikini de color rosa con glitter, sin maquillaje y con la melena suelta al natural.

La artista catalana ha celebrado la Semana Santa lejos de casa pero celebrando por partida doble. Por un lado, su felicidad al lado del cantante de Tacones Rojos y, por otro, dando gracias por la increíble acogida que ha tenido su nueva canción, Los Ángeles. Aitana no sabía cómo iban a recibir sus seguidores este nuevo tema, ya que supone un cambio radical en su estilo musical y supone el inicio de una nueva era en su carrera.

En República Dominicana les hemos visto haciendo todo tipo de planes. Se han bañado en el mar, han disfrutado de la riquísima gastronomía local... La propia Aitana se ha encargado de hacer un resumen de sus mejores momentazos publicando un listado en el que cuenta todo lo que ha hecho: "Subí un montañita y había un mirador. He bebido mucha agua de coco en la playa. Nuevos amigos: Fausto, Adelina y Dionisio (Faltan muchos, pero fue superbonito conoceros a todos, Jesús, Tildson, Rainiel...)".

"Probé la cerveza '3 amarras', originaria de Cabrera. Atardecer en Playa Grande. Yo, posando pa' la fotito. Compré unos dulcecitos en 'La Dulcería'. Yo también, en un barquito yendo a ver los alrededores de Río San Juan (nos llovió)". Por su parte, Yatra ha escrito: "Unas noches sin pensar", haciendo un guiño al título de su nueva canción, Una noche sin pensar.

Durante su visita a Río San Juan de este fin de semana, la pareja visitó 'La Casona', donde probaron sus famosas empanadas. "Las mejores", ha dicho Aitana. Su encuentro quedó inmortalizado para la posteridad gracias a esta imagen que han compartido en la cuenta del restaurante. "Tuvimos el honor de recibir en nuestro establecimiento a @sebastianyatra y @aitanax. Dos personas maravillas. ¡Gracias por la visita!", dijeron.

Sus fans están muy emocionados con la nueva pareja del momento y no es para menos, ya que Aitana y Sebastián se muestran felices y muy enamorados. "Qué buen fotógrafo es Sebastián Yatra", "¿Y lo bonita que te ves cuando sonríes?", "El amor no se puede ocultar", "Se os ve felices", "Ojalá foto con Yatra" o "Me encanta, ponen las mismas fotos", son algunos de los comentarios de sus seguidores. Y es que, aunque por el momento parece que prefieren no compartir fotos juntos, los cantantes han protagonizado imágenes muy similares, posando en el mismo sitio pero cada uno por separado.