Aitana causa sensación en su reaparición tras celebrar su 24 cumpleaños en Islandia ¡junto a Sebastián Yatra!

La rutina de Aitana Ocaña sigue adelante tras unos días de vacaciones. La tarde de este jueves ha protagonizado el cartel de LOS40 Básico Santander, concierto celebrado en el Teatro Eslava de Madrid en el que repasa las canciones más emblemáticas de su carrera y las nuevas propuestas que incluye Alpha, su tercer disco de estudio. A la emblemática sala de la capital, en la que se ha colgado el cartel de 'no hay entradas', ha llegado con un minivestido morado y dispuesta a vivir otra noche mágica con su fiel público. Su presencia ha generado además una gran expectación ya que suponía su primera aparición pública tras desconectar en Islandia ¡junto a Sebastián Yatra!

Aitana Ocaña

Fiel a su hermetismo en cuanto a temas personales, la coach de La Voz Kids no ha compartido ninguna imagen con su compañero de programa durante su estancia en la isla europea. Sin embargo, ahora que el viaje ha llegado a su fin, Yatra ha compartido un vídeo en el que no deja lugar a dudas: hizo esta escapada en compañía de Aitana. El intérprete de Tacones rojos, Traicionera y Una noche sin pensar ha mostrado en vídeo uno de sus instantes favoritos, un géiser expulsando una gran columna de agua caliente, que es una de las principales atracciones de los turistas que visitan la isla. "Probabilidad 0.001%. Ni yo me lo creo", ha dicho emocionado.

Sebastián Yatra en Islandia

El hecho de que Aitana y Yatra hayan hecho esta escapada juntos demuestra que son inseparables y supone un paso más en su relación, que se conoció a comienzos de 2023, tras la ruptura de la artista y el actor Miguel Bernardeau. Y es que la estancia en Islandia ha coincidido con un acontecimiento muy importante para la que fuera concursante de Operación Triunfo: su 24 cumpleaños. "Después de muchos años, sabía que este iba a ser un cumpleaños diferente. Es verdad que yo por lo general siempre he sido una persona muy sensible/emocional pero, supongo que a veces el cuerpo se prepara porque sabe que algo nuevo está por llegar o qué sé yo", aseguraba. Un mensaje que cobra aún más sentido al saber que soplaba las velas acompañada de su pareja.

Aitana Ocaña

Regreso con Yatra a un lugar importante

Aitana había estado en Islandia en 2015 y lo recuerda como "el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia". Tenía claro que volvería a este destino con el que tan conectada se siente y lo ha hecho ocho años después junto a Yatra, con el que ha elegido vivir su día a día. Al hacer balance de la nueva vuelta al sol reconoce sentirse afortunada y define el 2023 como un año de cambios en el que le queda mucho "por aprender, recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar". Este emocionante camino que tiene por delante lo recorrerá al lado del cantante de Medellín, con el que además comparte su pasión por la música.

Precisamente el país que vio nacer a Yatra acogerá en diciembre la visita de Aitana, ya que es uno de los puntos de su gira internacional. En octubre dará el pistoletazo de salida en España y los dos últimos meses del año estará en México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Aitana deja atrás 'un año de cambios' y sopla 24 velas en Islandia