Agatha: Coven of Chaos tendrá nueve capítulos

El camino hacia la realización de la serie protagonizada por Kathryn Hahn como Agatha Harkness está siendo largo pero prometedor. La bruja del Universo Cinematográfico de Marvel se convirtió en la favorita de todas luego de su memorable aparición en WandaVision (95%), producción con la que Kevin Feige dio el gran paso hacia aventuras junto a personajes secundarios de su gran saga. A través de The Illuminerdi se reporta que Agatha: Coven of Chaos será tan extensa como varias de sus hermanas, logrando un total de nueve capítulos.

WandaVision se tomó su tiempo desarrollando el argumento, manteniendo a la gran antagonista en secreto y haciendo creer a muchos que se trataba de alguien completamente diferente. Pronto descubrimos a una contrincante con habilidades semejantes a las de Maximoff, aunque de alcance mucho menor. La Bruja Escarlata derrotó a Agatha fácilmente y la encerró en su propia trampa; pero el amor de los fans ya era un hecho, en especial tras la presentación del pegajoso tema “Agatha All Along”, número musical en el que se confirman todas las fechorías que hizo a espaldas de Wanda.

De acuerdo con la nueva información, Agatha: Coven of Chaos será tan grande como WandaVision y los fans tendrán la oportunidad de ver a la villana en acción durante nueve episodios. Cabe mencionar que solo la serie de la Bruja Escarlata, What If...? (84%) y She-Hulk: Attorney at Law (74%) han tenido la misma cantidad de capítulos; es obvio que Marvel Studios entiende muy bien el furor generado por el personaje y ahora buscan sacar el mejor provecho de él, Kathryn y su carisma son más que suficiente.

Aunque los detalles de la nueva serie se manejan como profundos secretos, The Illumnerdi también reporta que Jac Schaeffer regresará a Marvel Studios como directora de Agatha: Coven of Chaos tras haber tenido éxito en WandaVision; Gandja Monteiro también se sumaría en el mismo papel de Schaeffer. El medio también sostiene que la serie tendrá una sola temporada, noticia que podría resultar desalentadora para los fans que quieren ver más brujería y acción.

Pero Marvel Studios sigue adelante con sus planes de mantener a sus productos en lo más alto de las ventas. Los boletos para Pantera Negra: Wakanda por Siempre ya se encuentran disponibles en plataformas digitales y muy pronto conoceremos la identidad de la nueva Pantera Negra. Las primeras críticas señalan que la cinta es un logro inconmensurable del MCU, haciendo mención del emotivo tributo a Chadwick Boseman, celebrando las actuación de Letitia Wright y Tenoch Huerta, este último uniéndose a la franquicia con un personaje influenciado por las culturas mesoamericanas antes de la conquista.

Nadie puede negar que Kevin Feige lo ha hecho bastante bien en la pantalla chica y grande. She-Hulk: Attorney at Law resonó en Internet durante las últimas semanas e hizo realidad un final de temporada que rompe con la cuarta pared y cuestiona algunas de las decisiones tomadas por el director de la empresa en los últimos años (incluyendo la ausencia de los X-Men y las nulas menciones del equipo en futuros proyectos). Aunque el productor sabe perfectamente lo que quieren sus fans, se toma el tiempo para revelar cualquier tipo de novedad, haciéndolo mayormente en los eventos más importantes de The Walt Disney Company.

Agatha: Coven of Chaos llegará a la plataforma de Disney Plus en un punto avanzado de 2023. Por el momento se desconoce el argumento. Wakanda por Siempre se estrena en cines este 10 de noviembre con altas probabilidades de ser la más taquillera del año.

