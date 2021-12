Aeroméxico no sabe de negociación de ejecutivos previo a anuncio

(Bloomberg) -- Aeroméxico no tiene conocimiento de que miembros de su Consejo de Administración o directivos relevantes hubieran realizado operaciones con las acciones de la aerolínea antes del anuncio del jueves.

En un comunicado el viernes, la empresa dijo que cualquier decisión hecha por terceros sobre la compra o venta de sus acciones son ajenas a la aerolínea.

Aeroméxico dijo desconocer razones adicionales que podrían haber originado la caída en el precio de sus acciones.

Las acciones de Aeroméxico se desplomaron cerca de 80% en el punto más débil de la jornada del jueves luego de que la empresa anunciara que un tercero no identificado ofrecería a los tenedores un centavo mexicano por cada acción de la aerolínea antes de que salga de los procedimientos de reestructuración del Capítulo 11. La negociación de las acciones fue suspendida y reanudada en múltiples ocasiones en la bolsa de valores.

Los títulos de la aerolínea caían un 26% la tarde del viernes.

