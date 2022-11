ADSO el cantante que recibió una propuesta laboral en un mensaje de una red social

Si bien ADSO hace música desde los 14 años; no contaba con los recursos económicos para producir sus canciones. Así, con ayuda de su madre y pidiendo favores, poco a poco, logró realizar algunos temas. Para su fortuna, alguien se dio cuenta de su talento y decidió buscarlo a través de un mensaje en Instagram. "No tenía estudio, donde grabar. Le tenía que pedir a mi mamá que me comprara el micrófono, cuando no había dinero, le decía al productor si me podía fiar las horas de estudio; decía que le iba a pagar", reveló a People en Español.

"No tenía herramientas, pero siempre estuve buscando la oportunidad, hasta que hoy la tengo", explicó. "Mi primera oportunidad me llegó por un mensaje de Instagram. Me levanté y tenía propuesta de una persona que manejaba otros artistas también. En ese momento manejaba artistas ya establecidos en Venezuela y nos reunimos, escuchó todo el repertorio que tenía. Para mí era la primera vez que entraba a una oficina creativa".

Ahora el cantante de origen venezolano combina el trap, reguetón y pop en sus temas; sin embargo, reconoce que trabajar directamente en la música lo hizo enamorarse de este arte. "Descubro la pasión por la música haciendo música realmente. Cuando comencé no es que fuera mi pasión o es que fuera mi sueño", confesó. "Pero a medida qué pasó el tiempo y viendo la receptividad de la gente fue que conocí la pasión por la música y hoy estoy totalmente conquistado por ella".

Ahora, el joven también conocido como ADSO Alejandro presenta el sencillo "11:11" que escribió con ayuda de los fanáticos. "11:11 es una canción que hice con ayuda de los fanáticos; haciéndoles preguntas en las historias de cómo se consideran y la temática vino a mi mente", explicó. "Obviamente, escuchando las historias del público fue que logré encajar la idea y le propuse a Natan y Shander. Creo que encajaban perfecto en la temática. A los hermanos les encantó. Viajé a Medellín, Colombia. Ahí nos encerramos en el estudio y la creamos".

El compositor reconoce que esta canción está dedicado a las mujeres. "Estamos hablando de la esencia de las mujeres. Hay mujeres que tienen una esencia más 11:11. Hay otras que son 4y 20. Que quiere decir con eso, que unas son más de su casa, más espirituales. Las otras son más extrovertidas, más independientes; les gusta mucho la calle. Estamos hablando de otras esencias. No quiere decir que una sea buena o mala, solo que son distintas personalidades", dijo. "El proceso creativo con ellos fue muy genuino, muy orgánico. Los hermanos y yo ya teníamos la idea clara".

ADSO considera que con quienes la escuchen "se van a identificar la numerología". Además, de promover esta canción, está trabajando en un par de EPs que lanzará el próximo año. Mientras tanto, "11:11" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y videos.