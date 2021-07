Adriana Cerezo, la medallista que lloró y pidió perdón a su país por no ganar el oro (solo la plata)

Foto: Maja Hitij/Getty Images

Tres detalles han puesto en la historia de los Juegos Olímpicos a a la española Adriana Cerezo tras ganar la medalla de plata en taekwondo : sus 17 años de edad, su gesto de levantar el brazo de su rival reconociendo su triunfo y su mensaje pidiendo perdón a su país por no haber conseguido el oro.

Adriana Cerezo era una perfecta desconocida para el gran público el año pasado, pero ha dado a España su primera medalla: una plata en la categoría de -49 kilos del taekwondo, tras perder por un ajustado 11-10 contra la experimentada y actual número uno del mundo, la tailandesa Panipak Wongpattanakit.

"Si no fuese a por la medalla de oro no estaría aquí. Voy al cien por cien a por ella. Trabajé para ello y es mi mayor ilusión", manifestó la joven al llegar a Tokio. Quizás por eso no dudo en enviar esas palabras de disculpa tras quedar a un punto de cumplir su objetivo, sin percatarse quizás que se ha convertido en un ídolo mundial y que ha dado el primer paso para reclamar el lugar que le toca a su generación.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, declaró que con Adriana Cerezo, medallista de plata en taekwondo con 17 años en los Juegos de Tokio, "ha nacido una estrella del deporte mundial que es un verdadero tsunami compitiendo".

"Desde el primer combate asombró al mundo y yo, que visualizo los combates, veo que es un verdadero tsunami compitiendo y que es un espectáculo. Ha nacido una estrella para el deporte español y mundial. Ha superado todas las expectativas y creo que tenemos una campeona de presente y futuro y una estrella del deporte mundial en los próximos años", dijo Blanco, en una conferencia de prensa virtual.

"Adriana no tiene límite, la espera un futuro sensacional. Es una chica muy inteligente y en el tatami transmite la personalidad que tiene. Lleva algo innato, que solo tu tienes, y por eso ha deslumbrado al mundo entero", confesó. (Con información de EFE)

