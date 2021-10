Adam Levine defiende su reacción tras recibir un abrazo inesperado de una fan

Adam Levine credit:Bang Showbiz

Desde hace unas horas circula por las redes sociales un vídeo grabado durante el concierto que Maroon 5 ofreció el pasado sábado en el anfiteatro Hollywood Bowl de Los Ángeles, en el que se puede ver a una de las asistentes subiendo al escenario y abrazándose al cantante Adam Levine mientras él miraba en otra dirección.

Aunque hay algunas estrellas de la música como Enrique Iglesias que lidian con mucha paciencia con las muestras de efusividad de sus fans, ese no es el caso del vocalista de la banda, que no pudo reprimir un gesto de desagrado cuando la suya le rodeó con los brazos e incluso sacudió el cuerpo como tratando de desprenderse de una sensación desagradable después de que su equipo de seguridad se la llevara.

Su reacción ha generado una división de opiniones: algunos consideran que estaba en su derecho de enfadarse, y otros aseguran que exageró demasiado y mostró además una falta de respeto absoluta hacia sus admiradores. Ahora Adam ha querido salir al paso de la polémica por medio de un vídeo en el que explica que la aparición de la joven le pilló por sorpresa y simplemente trató de recuperarse lo más rápido posible para seguir adelante con el espectáculo.

"Necesito que todos comprendáis que me asusté mucho. Y a veces, cuando te sobresaltas... tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo cuando estoy ahí arriba. Es algo de lo que me siento orgulloso", ha asegurado en sus Stories.

"Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Se lo digo todo el tiempo, a ellos. Que alguien pueda creer que yo pienso que nuestros fans están por debajo de nosotros o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Yo no soy así, nunca lo he sido", ha prometido.