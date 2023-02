Acciones EE.UU. cierran levemente a la baja por tono duro Fed

(Bloomberg) -- Los índices bursátiles de Estados Unidos estaban mixtos el viernes, mientras compradores en baja ignoraban los comentarios de tono duro de autoridades de la Reserva Federal para ayudar a mantener las pérdidas semanales en un mínimo.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,3% a su nivel más bajo desde el 31 de enero, a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 cedió 0,7% a su nivel más bajo desde el 10 de febrero

El Dow Jones Industrial Average subió 0,4%

El índice MSCI World bajó 0,7%, más que cualquier pérdida al cierre desde el 6 de febrero

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,1%

El euro subió 0,2% a US$1,0696

La libra esterlina avanzó 0,4% a US$1,2043

El yen japonés bajó 0,2% a 134,20 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin se fortaleció 1,1%, subiendo por cuarto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 17 de enero

Ether se fortaleció 1,6%, al alza por cuarto día consecutivo, la racha ganadora más larga desde el 4 de febrero

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos, más que cualquier caída al cierre desde el 8 de febrero

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó cuatro puntos básicos al 2,44%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó dos puntos básicos al 3,51%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 2,8%, a la baja por cuarto día consecutivo, la racha de pérdidas más larga desde el 9 de diciembre

Los futuros del oro registraron poca variación

