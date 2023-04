Aaron Rodgers y su llegada a los Jets que apuesta por un boleto al Super Bowl

Aaron Rodgers es nuevo mariscal de campo de los New York Jets (Foto de: Patrick McDermott/Getty Images)

La novela de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers llegó a su fin. El equipo de las cabezas de queso no pudo cumplir las exigencias de su ex mariscal de campo y por ello terminó firmando su salida del equipo después de 17 temporadas para incorporarse a los Jets de Nueva York. Desde hace un par de temporadas, Rodgers se encargó de poner distintas condiciones para continuar en los Packers, pero era obvio que, en algún momento, la franquicia tendría que ver hacia el futuro y relegar a Aaron por su veteranía.

Mientras que los planes personales del quarterback no chocaran con The Green and Gold, la historia de ambos seguiría siendo la misma, pero la relación entre ambas partes estaba desgastada. A pesar de que la negociación del canje lució complicada, A-Rod puso nuevo rumbo a su carrera.

Rodgers dejó escrito su nombre con letras indelebles en la historia de la franquicia de Green Bay, donde se encargaron de conformar una simbiosis que hoy tiene a A-Rod como uno de los mejores mariscales de la historia. Con los Packers, Aaron consiguió colocarse como el noveno quarterback con más yardas lanzadas de todos los tiempos con 59, 055; es quinto en pases de touchdown con 475; octavo en lista de pases completos con 5, 001 y se ha convertido en el mejor de todos los tiempos con 1.4% de porcentaje de pases interceptados. Además de ser 10 veces convocado al Pro Bowl, cuatro veces elegido como el MVP de la Liga y un Super Bowl ganado con los Packers.

La apuesta de los Jets es reescribir una historia parecida a la de Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, el mismo libreto donde un equipo con pocas armas consigue a un veterano en busca de ganar un nuevo Super Bowl. La fórmula del intercambio fue para un rápido ascenso y estar entre los primeros sitios de la próxima temporada. Y en buen tiempo realizaron este movimiento, pues en la campaña pasada los Jets superaron las expectativas en cuanto a victorias y derrotas, pero casi al cierre del año terminaron por caer en la búsqueda de la postemporada.

La llegada de Rodgers a Nueva York fue una apuesta arriesgada, pero necesaria. Desde su último campeonato en 1969, lo más cercano que han estado los Jets de disputar el Vince Lombardi ha sido en las temporadas 2009 y 2010 que disputaron las finales de Conferencia. No obstante, ahora consiguieron lo que nunca antes habían podido conseguir: un jugador de primer nivel en la posición dorada. A cambio de la llegada de A-Rod, los Jets tuvieron que dar un pick de la primera, segunda y sexta ronda del Draft 2023 (13, 42, 207) y un pick de segunda ronda condicional que podría convertirse en uno de primera ronda de acuerdo con el desempeño del QB.

La historia de Rodgers y los Packers quedó atrás. Es irrepetible, pero no insuperable. La misma discusión surgió cuando Bret Favre salió de Green Bay después de estar con ellos durante 16 temporadas, donde rompió todo tipo de marcas, ganó un Super Bowl y era reconocido como el mejor jugador de todos los tiempos de ese equipo. Sin embargo, a su salida en 2007 para llegar a los Jets, el joven Aaron Rodgers surgió para tomar los controles del equipo y pronto hizo olvidar a Favre.

Será un largo recorrido para Rodgers en su nuevo equipo. La ecuación Brady-Bucks podría quedarse solamente en el imaginario y no asemejarse. Los Jets cuentan con una defensiva ganadora y estrellas que inician su camino como novatos. Esta es una nueva oportunidad para renovar las ilusiones perdedoras y que el equipo esmeralda pueda contender por el título de la división Este en la Americana.

El primer impacto positivo para el equipo de la Gran Manzana va a pegar directamente en las taquillas. Nueva York es una de las ciudades con mayor interés deportivo en el mundo y la llegada de un futbolista top va a acaparar los reflectores del mundo entero. Además de que, en este año, los Jets recibirán a equipos atractivos como los Chiefs, Chargers, Cowboys y Eagles.

No hay duda de las capacidades que Rodgers tiene para el juego, su intercambio deja como mayores beneficiarios a los Jets que no tienen nada que perder y todo para ganar. Con un mariscal de campo de 39 años que está acercándose al final de su carrera que es digna del Salón de la Fama, esta es una oportunidad corta pero valiosa que tiene el equipo neoyorquino. De lo contrario, cualquier cosa que no sea un campeonato será un rotundo fracaso el haber hecho el canje.

