Los 49ers apalean a los Seahawks y avanzan a la ronda divisional de la NFC

Reuters

MELBOURNE (Reuters) - A busca de Novak Djokovic pelo 10º título do Aberto da Austrália continuou a todo vapor nesta segunda-feira, quando ele chegou às quartas de final com uma atuação de gala na quadra central e deixou seus problemas na coxa para trás. Um ano depois de ser deportado do país na véspera do Grand Slam, Djokovic derrotou o australiano Alex de Minaur por 6-2, 6-1 e 6-2 na Rod Laver Arena.