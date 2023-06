12,000 personas vieron en vivo cómo lo asaltaban en su auto; el ladrón no sabía quién era

Asaltan a un streamer que estaba transmitiendo en directo. Foto: Captura de video Twitter vía @porquetendencia

El streamer argentino Brunenger, de 18 años, estaba realizando una transmisión en vivo el 11 de junio en la app Kick alrededor de las 21:00 horas desde su auto, cuando fue victima de un asalto con lujo de violencia.

Brunenger tiene una sección en la que sale a las calles de Argentina como chofer de la aplicación Uber y luego obsequia el dinero que obtiene. En ese momento unas 12,000 personas se encontraban viéndolo y explicó que había aceptado el viaje de una mujer.

Al llegar al domicilio se estacionó y esperó revisando su teléfono. En las imágenes captadas por una cámara instalada en su auto, se puede ver en la ventana trasera qué un sujeto con sudadera negra lo está acechando.

Tras unos segundos el vidrio del copiloto estalló y el criminal metió su mano, tomó el teléfono del joven y huyó.

Luego del asalto, Brunenger usó otro teléfono para conectarse a la plataforma e informar a sus seguidores lo que había sucedido.

“Me acaban de robar, llevo horas haciendo Uber, me conecté para contarles, tenía el teléfono ahí con un soporte y estaba esperando a la pasajera esta y nada, que había una moto, yo la vi, fue todo en un segundo, bajó un chavo, le metió una piña al vidrio, agarró el teléfono y se fue", relató.

El teléfono robado fue un iPhone 13 Pro Max, cuyo costo ronda en los $1,400 dólares. En su transmisión el streamer mostró que rastreó el móvil hasta una zona cercana a un hospital, pero no logró recuperarlo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el joven envió un mensaje a sus seguidores para avisarles que se encontraba bien.

"Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacia el stream de uber pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes", señaló.

