¿La Ámsterdam del sur? Avanza el plan para que argentinos y otros turistas puedan comprar marihuana legal en Uruguay

Una mujer muestra un paquete de marihuana comprado en una farmacia en Uruguay

A pocos días de la apertura de fronteras en Uruguay, que en los primeros días de noviembre recibió a una gran cantidad de argentinos que suelen pasar sus vacaciones allí, el gobierno del presidente Lacalle Pou se prepara para la temporada de verano, apunta a la recuperación del sector tras el duro golpe de la pandemia y además analiza una nueva apertura: permitir a los extranjeros que compren marihuana de forma legal.

Tras la aprobación en diciembre de 2013 de la Ley N. 19.172, que habilita a los uruguayos cultivar su propia marihuana, tener acceso a los clubes cannábicos y comprar 40 gramos por mes en farmacias autorizadas, ahora la administración de Lacalle Pou estudia cómo dar el marco regulatorio para que los que viajen al país también puedan hacerlo.

“¿Uruguay se podría convertir, finalmente, en la Ámsterdam del sur?”, se pregunta hoy la nota publicada por el diario El País, que recoge declaraciones de Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

El funcionario está convencido de que esta habilitación debería darse “lo antes posible para empezar a probar qué pasa”.

“Creo que alguna vez nos va a parecer una obviedad en el devenir histórico que las personas cuando vayan a otro país puedan acceder a tomar una copa de vino o fumar cannabis si lo desean. Hoy todavía no porque tenemos resabios y coletazos del prohibicionismo”, dice y agrega sobre el fracaso de la guerra contra las drogas: “Nunca tuvimos los problemas que tenemos ahora de dolor, muerte, enfermedad, mafia, crimen organizado, ajuste de cuentas, sicarios”.

Matilde Campodonico





Comienza la venta recreativa en las farmacias de Uruguay (Matilde Campodonico/)

Si bien resalta que la idea no es promover el consumo, sí asegura que se trata de una cuestión de equidad, porque no es justo ante su mirada que los uruguayos y los residentes extranjeros puedan consumir y no así quienes están de visita. Y remarca que el término “turismo cannábico” no le agrada porque “cuando una persona viene a Uruguay a tomar un vino nadie dice que está haciendo turismo alcohólico”.

Continuar leyendo la historia

Asimismo Radío asegura que para habilitar el acceso a los turistas que lleguen al país se debe modificar el decreto reglamentario de la ley con el objetivo de sumar opciones para ampliar el acceso al cannabis.

Y sobre la posible fecha de la puesta en marcha, indica que hace dos meses hubiera dicho seguro que no pensaba que podría habilitarse para este verano; sin embargo añade que ahora existen más chances de que pueda concretarse este año. “Es improbable igual”, destaca pero reconoce que hace ya tres meses que trabaja junto a otros funcionarios para dar el visto bueno a este permiso, entre ellos un asesor del presidente, y que una vez delimitados los alcances el consenso política va a estar.

Por su parte Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo y también integrante de la Junta Nacional de Drogas, reconoce que desde su cartera han planteado en reuniones que se “debería pensar en una universalización del consumo” de cannabis porque la premisa que subyace es que “cualquier persona que esté dentro del territorio nacional, sea extranjera o no, debería tener las mismas posibilidades de acceder a consumir, en las mismas condiciones que un uruguayo”.

El País/GDA





El presidente de Uruguay, Lacalle Pou durante la conferencia de prensa (El País/GDA/)